הגאון רבי אביגדור נבנצל ( צילום: משה גולדשטיין )

רבה של העיר העתיקה בירושלים, הגאון רבי אביגדור נבנצל, יצא במכתב חריף נגד תפילה משותפת ליהודים ונוצרים בכותל המערבי, אך בשעה האחרונה הגר"א נבנצל מפרסם מכתב הבהרה חד משמעי, שבו הוא מבקש שלא לעשות כל שימוש במכתבו הקודם.

המכתב הראשון נחתם לאחר שבפני הגר"א נבנצל הוצג מידע מוטעה, שלפיו ברחבת הכותל המערבי עתידה להתקיים "תפילה נוצרית המונית". אלא שבפועל לא מתוכננת להתקיים ברחבה תפילה נוצרית כלל, ומדובר בשידור חי מהכותל המערבי, שנועד לחבר מרחוק מיליוני נוצרים מרחבי העולם להבעת הזדהות עם מדינת ישראל והעם היהודי ביום השבעה באוקטובר. לאחר שרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, הציג בפניו את הנתונים המלאים על אודות האירוע, פרסם הגר"א נבנצל מכתב חדש שבו כתב: "הנני מבקש בזה לא לעשות כל שימוש במכתב שהוחתמתי עליו, לאחר שהוצגו בפניי הנתונים אודות האירוע המדובר".

מכתב ההבהרה של הגר"א נבנצל

בהמשך דבריו מחזק הגר"א נבנצל את ידי רב הכותל: "הנני סומך על הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, שישמור על שריד בית מקדשנו בקדושה ובטהרה ויעמיד הדת על תילה, והוא עושה זאת בחכמה במשך שנים רבות למנוע חילול ה' וחילול הקודש".

הגר"א נבנצל אף ביקש להעביר את מכתב ההבהרה לכלל הרבנים שהוחתמו על המכתב הקודם, וחתם את דבריו במילים: "והאמת והשלום אהבו".