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התרגשות בחסידות

שנה להכתרתו; האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עזב את בית שמש ועבר לירושלים

במלאות שנה להכתרתו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עקר אמש את דירתו מבית שמש, ועבר להתגורר בסמוך למרכז החסידות ברחוב רפפורט בירושלים | כל הפרטים (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)

התרגשות בחסידות קרעטשניף סיגעט: במלאות שנה להכתרתו של האדמו"ר, לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל, קבע אמש (שני) האדמו"ר את מעונו החדש ב ירושלים.

האדמו"ר, שהתגורר עד עתה בעיר , שהה אמנם רבות בירושלים במהלך השנה האחרונה לצד חסידיו, אך ביתו הרשמי נותר בבית שמש, שם אף ייסד את בית מדרשו עוד בחיי אביו.

אמש, לשמחת לב החסידים, עקר האדמו"ר את דירתו והעביר את תכולת ביתו לדירה נאה ומורחבת בירושלים, בדירתו של אביו האדמו"ר זצ"ל הסמוכה למרכז החסידות ברחוב רפפורט בעיר, ובכך חתם את פרק מגוריו בבית שמש.
ירושליםבית שמשהאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט

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