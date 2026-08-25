התרגשות בחסידות קרעטשניף סיגעט: במלאות שנה להכתרתו של האדמו"ר, לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל, קבע אמש (שני) האדמו"ר את מעונו החדש בעיר הקודש ירושלים.

האדמו"ר, שהתגורר עד עתה בעיר בית שמש, שהה אמנם רבות בירושלים במהלך השנה האחרונה לצד חסידיו, אך ביתו הרשמי נותר בבית שמש, שם אף ייסד את בית מדרשו עוד בחיי אביו.

אמש, לשמחת לב החסידים, עקר האדמו"ר את דירתו והעביר את תכולת ביתו לדירה נאה ומורחבת בירושלים, בדירתו של אביו האדמו"ר זצ"ל הסמוכה למרכז החסידות ברחוב רפפורט בעיר, ובכך חתם את פרק מגוריו בבית שמש.