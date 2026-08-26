התפתחות משמעותית בפרשת ניכויי השכר ברשת החינוך העצמאי: בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עיקר ערעורן של המורות והורה להחזיר את התיק לבית הדין האזורי לעבודה, לצורך בירור עובדתי ומשפטי מחודש.

החלטת בית הדין עשויה לפתוח מחדש חשיפה כספית משמעותית עבור הרשת, וזאת על רקע טענות המורות כי במשך שנים נוכו משכרן סכומים לטובת "קרן החינוך לתורה" ללא הסכמה מפורשת בכתב.

קביעה עקרונית: נדרשת הסכמה בכתב

בפסק הדין נקבע כי הוראות חוק הגנת השכר בנוגע לניכוי תרומות משכר העובד מחייבות קבלת הסכמה מפורשת בכתב. מדובר בקביעה עקרונית שעשויה להיות בעלת משמעות רחבה להמשך בירור הפרשה.

בית הדין אף מתח ביקורת על האפשרות שכספים שנוכו משכרן של המורות כ"תרומות" שימשו בפועל לצורכי הרשת. בפסק הדין הועלתה האפשרות שיש לבחון האם מדובר בתרומה אותנטית או בכספים ששימשו למימון הוצאות שוטפות של הרשת.

מאיפה התחילה הפרשה?

ההליך החל בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהיקף של כ־28 מיליון שקל, שהוגשה בשם מורות ברשת. לטענת המורות, במהלך חמש שנות עבודתן הראשונות נוכה משכרן סכום בשיעור של 2% לטובת "קרן החינוך לתורה", וזאת ללא הסכמה בכתב.

מנגד, ברשת טענו כי מדובר בתרומה שניתנה מרצון, בהתאם לקריאת גדולי ישראל להפרשת מעשר כספים.

במהלך ההליך עלו שאלות בנוגע לאופן שבו בוצעו הניכויים, ובין היתר מדוע הם חלו על אלפי עובדי הוראה ולא על כלל עובדי הרשת. בנוסף, הועלו טענות בנוגע להתייחסות רשם העמותות להתנהלות הכספית.

ביקורת על פסק הדין הקודם

בית הדין הארצי מתח ביקורת על חלקים מפסק הדין של בית הדין האזורי בתל אביב, וקבע כי יש לבחון מחדש את הסוגיות העובדתיות והמשפטיות.

התיק הוחזר אפוא לבית הדין האזורי, שיידרש כעת לבחון מחדש את משמעות הניכויים ואת השאלה האם הכספים שנוכו אכן היו תרומות שניתנו כדין.

הרשת אף חויבה בהוצאות משפט בסך 40 אלף שקל בגין הליך הערעור.

המדינה: לא נכסה את החובות

המשמעות הכלכלית של ההליך מקבלת משנה תוקף על רקע שינוי בעמדת המדינה. בניגוד להנחות שהיו בעבר סביב האפשרות שהמדינה תישא בעלויות במקרה של חיובים כספיים, המדינה הודיעה כי לא תכסה חובות או פסקי דין שיוטלו על החינוך העצמאי.

כך, אם ההליך המחודש יסתיים בקביעה כי הניכויים לא נעשו כדין ותוטל על הרשת חובת השבה משמעותית, החינוך העצמאי עשוי להתמודד בעצמו עם ההשלכות הכספיות.

כעת התיק חוזר לבית הדין האזורי, והמשך ההליך עשוי להיות בעל משמעות דרמטית הן עבור אלפי עובדי ההוראה והן עבור מצבה הכלכלי של אחת מרשתות החינוך המרכזיות בציבור החרדי.