'מעייני הישועה' ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ב-4 בנובמבר 2022, בין כותלי מחלקת התינוקות של בית החולים "מעייני הישועה" בבני ברק, התרחשה טרגדיה נוראה שניתן וצריך היה למנוע. תינוק בן ארבעה ימים בלבד נפטר לאחר שסבל מזיהום חמור שלא אובחן בזמן. זיהום פשוט, שטיפול אנטיביוטי שגרתי ומקובל היה מציל ממנו את חייו בסבירות גבוהה – לו רק היה ניתן במועד.

על פי הדיווח של העיתונאי רז רזניק ב'ישראל היום', ועדת בדיקה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, שממצאיה נחשפו לראשונה, מטילה פצצה ומצביעה על שרשרת כשלים חמורה ותקשורת לקויה ומסוכנת בין אנשי הצוות הרפואי והסיעודי, שחרצו את גורלו של הרך הנולד. "במקום להקשיב לנו – אמרו שאנחנו מנדנדים" התינוק, שנולד בלידת ואקום, הועבר למחלקת התינוקות כשהוא בריא לכאורה. אלא שתוך זמן קצר החלה הידרדרות הדרגתית וברורה במצבו, אשר כללה כאבים, דופק מהיר, חום גבוה, בכי וחיוורון. תינוק בן חצי שנה סבל מקוצר נשימה במשך שבועות - זה מה שהרופאים גילו קובי אטינגר | 12:51 החסידים הופתעו; האדמו"ר ישתתף בסעודת נישואי נינתו הראשונה 45 דקות בלבד חיים רוזנבוים | 16:01 הוריו של התינוק חשו מיד כי משהו אינו כשורה והצביעו על ההידרדרות במצבו, אך הצוות הרפואי לא שעה לדבריהם. הם התחננו בפני האחות, ולמרות מצבו המידרדר של התינוק, הוא לא נוטר בניטור מתמשך. "במהלך האשפוז התרענו שוב ושוב שמשהו אינו כשורה", סיפרו ההורים בכאב עצום ל"ישראל היום". "במקום להרגיש שמקשיבים לנו, נתקלנו בתחושה שמבטלים את דברינו. אף נאמר לנו שאנחנו 'מנדנדים', גורמים לצוות להרגיש שלא סומכים עליו, ושעצם ההתעקשות שלנו אינה במקומה". באותן שעות גורליות, בעוד הצוות מבטל את אזהרות ההורים, מצבו של התינוק הלך והחמיר משעה לשעה עד שהגיע למצב קריטי של גסיסה ולבסוף הועבר לטיפול נמרץ. ההורים מתארים רגעים קורעי לב של חוסר אונים מוחלט: "אנחנו זוכרים את הוויכוח בין האחיות מי תרד להביא אקמול לתינוק שצרח מכאב, את חוסר האונים שלנו כהורים, ואת הבכי והתחנונים שלנו שיתייחסו אליו".

תינוק במחלקת יולדות בבית חולים ( צילום: שאטרסטוק shutterstock )

רופאים חסרי מיומנות ואחיות שחששו לפנות לבכירים

דוח החקירה של משרד הבריאות חושף נורמות עבודה לקויות ובעיות מבניות קשות. על פי הדוח, הרופא המתמחה שטיפל בתינוק פעל בחוסר מיומנות מובהק. הוא לא העביר את המידע הרפואי הקריטי לתורן השני, שכלל לא הגיע לבדוק את התינוק.

גם הרופא הבכיר שהיה בכוננות לא עודכן בזמן במצבו של התינוק. הרופא הבכיר הודה בדיעבד כי היה צריך לדווח לו מוקדם יותר, וכי אבחון מוקדם של הזיהום עשוי היה לשנות את התוצאה הטרגית.

בנוסף, ליקויים חמורים נמצאו גם בהכשרת הצוות הסיעודי: האחיות במחלקה לא עמדו על הגעת רופא. מהעדויות עלה כי חלק מהאחיות פשוט חששו לפנות לרופא הכונן או להתעקש על בדיקה נוספת. בשל כשלים אלו בתקשורת בין התורנים, הצוות הסיעודי והרופא הבכיר, התינוק הועבר לניטור ולפגייה רק כעבור 50 שעות מהלידה – איחור קריטי ובלתי נתפס.

התשובות האמוניות: "כך רצה ה'"

לאחר מותו של התינוק, שוחררו ההורים לביתם מבלי שנערכה עמם כל שיחה מסודרת, מבלי שניתן להם הסבר כלשהו על נסיבות המוות, ומבלי שאיש מהצוות הציע להם לבצע נתיחה לאחר המוות כדי להבין את סיבת הפטירה. הנהלות המחלקות ובית החולים היו צריכות לקיים שיחה כזו ולהשיב לשאלותיהם, אך הותירו אותם לבדם עם האסון.

כאשר ניסו ההורים השבורים לקבל תשובות, הם נתקלו באמירות מנערות מאחריות: "הכל לטובה" או "כך רצה ה'".

"התחושה שלנו הייתה שנעשה שימוש באמונה כדי להימנע ממתן תשובות ומהתמודדות עם השאלות הקשות שעלו אצלנו בעקבות מצבו של בננו ולאחר מותו", מבהירים ההורים, המגדירים עצמם כאנשים מאמינים. "האמונה מלווה אותנו ומעניקה לנו כוח... דווקא משום כך, חשוב לנו לומר שהאמונה אינה עומדת בסתירה לחובה לברר את האמת, להפיק לקחים ולקחת אחריות. להפך. אמירות אמוניות אינן יכולות להחליף תשובות ענייניות למשפחה שהילד שלה נאבק על חייו".

מעייני הישועה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הקרב המשפטי על האמת

בינואר 2024 הגישו ההורים השכולים תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד בית החולים "מעייני הישועה" ונגד ד"ר ברנרד ברזילי, מנהל אגף פגים ויילודים בבית החולים. התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין דורי כספי ודניאלה אביבי נחום ממשרד "כספי סרור ושות'".

עורכי הדין של המשפחה מבהירים: "מדובר במקרה מחריד של רשלנות חסרת פשר... אלא שבמקרה זה, לכשלים הטיפוליים החמורים נלוו גם פעולות מצד הנהלת המוסד הרפואי אשר, לטענת ההורים, נועדו לטשטש את נסיבות האירוע ולהקשות עליהם לרדת לחקר האמת בדבר מות בנם הבכור". ממצאי ועדת הבדיקה של משרד הבריאות העניקו תמיכה מלאה לטענות ההורים.

מנגד, בכתב ההגנה דוחים נציגי בית החולים מעייני הישועה את כל טענות התביעה, וטוענים כי התינוק טופל "ללא דופי ובמיומנות סבירה", וכי לא ניתן היה למנוע את ההידרדרות המהירה במצבו גם באמצעות מתן תרופה אנטיביוטית. את צוות בית החולים מייצג בוועדת הבדיקה עו"ד עופר דורון.

"לא ביקשנו נקמה ולא חיפשנו אשמים", מסכמים ההורים בבכי. "רצינו להבין מה קרה לילד שלנו, לבן הבכור שלנו שאיבדנו בצורה כה טרגית. עד היום, איש לא לקח אחריות. איש לא התנצל". "האמת לא תחזיר לנו את בננו, אך היא יכולה להשיב לנו את הזכות הבסיסית להבין מה קרה לו, ולאפשר להפיק לקחים כדי שמשפחות אחרות לא ייאלצו לעבור את הטרגדיה הזו".

מבית החולים מעייני הישועה לא נמסרה תגובה עד פרסום הכתבה.

קרדיט: אתר היום - מבית ישראל היום