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אש במוסדות

בהלה ברחוב עזרא | שריפה פרצה בתלמוד תורה נדבורנה; התלמידים פונו

כוחות כיבוי והצלה של בני ברק ורמת גן הוקפצו לרחוב עזרא בעיר, בעקבות דליקה שהתלקחה במבנה המוסדות של נדבורנה בשעת הלימודים הראשונה | כלל הילדים פונו במהירות מהמקום, לוחמי האש פועלים להשתלטות על האש | בחסדי שמים: אין נפגעים (חרדים)

השריפה בנדבורנה (צילום: באדיבות המצלם)

לוחמי האש מתחנות ורמת גן פעלו הבוקר (רביעי) בשטח במטרה להשיג שליטה מלאה על שריפה שפרצה במבנה מוסדות נדבורנה ברחוב עזרא בבני ברק.

האירוע התרחש בשעה הראשונה ללימודים, כאשר דליקה התלקחה במבנה המשולב של תלמוד התורה והישיבה. עם פרוץ האש, פונו כלל התלמידים במהירות ובבטחה אל מחוץ למבנה.

השריפה בנדבורנה (צילום: באדיבות המצלם)

כוחות הצלה וכיבוי שהוזעקו למקום ממשיכים במאמצי הכיבוי והשגת שליטה מלאה, ובחסדי שמים לא נרשמו נפגעים באירוע.

השריפה בנדבורנה (צילום: דוברות כבאות והצלה)
השריפה בנדבורנה (צילום: דוברות כבאות והצלה)

גורם בכבאות על השריפה בתלמוד תורה נדבורנא בבני ברק, שהיה יכול להסתיים באסון: ״ככל הנראה מדובר במיכל דלק סולר שהיה במקום, בסמוך לתלמוד תורה ולמוסדות חינוך נוספים. זה אירוע שהיה יכול להיות הרבה יותר חמור, אך נמתין לממצאים הסופיים של חוקר הדליקות שיקבע את נסיבות השריפה״.
בני ברקכיבוי אששריפותנדבורנה

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