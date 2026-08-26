השריפה בנדבורנה ( צילום: באדיבות המצלם )

השריפה בנדבורנה ( צילום: באדיבות המצלם )

כוחות הצלה וכיבוי שהוזעקו למקום ממשיכים במאמצי הכיבוי והשגת שליטה מלאה, ובחסדי שמים לא נרשמו נפגעים באירוע.

השריפה בנדבורנה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

השריפה בנדבורנה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

גורם בכבאות על השריפה בתלמוד תורה נדבורנא בבני ברק, שהיה יכול להסתיים באסון: ״ככל הנראה מדובר במיכל דלק סולר שהיה במקום, בסמוך לתלמוד תורה ולמוסדות חינוך נוספים. זה אירוע שהיה יכול להיות הרבה יותר חמור, אך נמתין לממצאים הסופיים של חוקר הדליקות שיקבע את נסיבות השריפה״.