לוחמי האש מתחנות בני ברק ורמת גן פעלו הבוקר (רביעי) בשטח במטרה להשיג שליטה מלאה על שריפה שפרצה במבנה מוסדות נדבורנה ברחוב עזרא בבני ברק.
האירוע התרחש בשעה הראשונה ללימודים, כאשר דליקה התלקחה במבנה המשולב של תלמוד התורה והישיבה. עם פרוץ האש, פונו כלל התלמידים במהירות ובבטחה אל מחוץ למבנה.
כוחות הצלה וכיבוי שהוזעקו למקום ממשיכים במאמצי הכיבוי והשגת שליטה מלאה, ובחסדי שמים לא נרשמו נפגעים באירוע.
גורם בכבאות על השריפה בתלמוד תורה נדבורנא בבני ברק, שהיה יכול להסתיים באסון: ״ככל הנראה מדובר במיכל דלק סולר שהיה במקום, בסמוך לתלמוד תורה ולמוסדות חינוך נוספים. זה אירוע שהיה יכול להיות הרבה יותר חמור, אך נמתין לממצאים הסופיים של חוקר הדליקות שיקבע את נסיבות השריפה״.
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