הקיר החל לשקוע, אך השכנים נמנעו מלשלם וטענו כי מדובר באחריות ועד הבית. המפקחת על המקרקעין קבעה כי החצרות בבעלות פרטית והטילה על הסרבנים לשלם הוצאות משפט כבדות ליתר השכנים ולוועד הבית שנאלץ להיגרר להליך (חוק ומשפט)
הכל בגלל הקבלן: דיירים בבית משותף בחיפה טענו ששניים משכניהם השתלטו על רכוש משותף. השכנים טענו שהקבלן הסכים להצמיד את השטחים הללו לדירותיהם, אך הניסוח של ההסכמה בהסכם המכר היה עמום ולא תקני. משכך, נקבע לאחרונה שהצדק עם יתר הדיירים (משפט)
בעלי רוב הדירות בבניין ומי שלמעשה הקימו אותו טענו כי הגג שייך רק להם. רוכשי הדירה בקומה האחרונה טענו כי הגג הובטח להם והם אף שילמו על הזכויות בו. בית המשפט הכריע לאחרונה בתיק וקבע: לאף אחד מהצדדים אין זכות בלעדית על הגג המשותף (משפט)