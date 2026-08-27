סערה בעקבות פרסום שורת הבהרות חד־משמעיות בכתב ידם של גדולי תורה ורבנים, המתנערים ממכתב שהופץ נגד קהילת מרכז חסידי ויז'ניץ. ההבהרות רוכזו במודעה מיוחדת שפורסמה בריכוזים החרדיים, ומציגים את דברי הרבנים לצד צילומי המכתבים וחתימותיהם.

אחת ההבהרות הנחרצות היא של הגאון רבי אביגדור נבנצל, הכותב מפורשות: "לא חתמתי על מכתב נגד קהילת ויז'ניץ". גם הגאון רבי שריאל רוזנברג מבהיר כי "חתימתי לא היתה על המכתב שפורסם".

חריף במיוחד הוא מכתבו של הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס, שלדבריו החתימה הוצאה ממנו שלא כדין: "החתימה יצאה ממני במרמה", כתב, והוסיף כי חתימתו הקודמת "בטילה ומבוטלת".

הגאון רבי עזריאל אויערבך הבהיר מצדו כי "לא היתה כוונתי כנגד קהילה חסידית". הגאון רבי משה שטרנבוך אישר כי לאחר שהתבררו הדברים ונכתבו הבהרות בידי הרבנים, החתימה בטלה, והוסיף בכתב ידו: "לפי הנכתב כן הדברים".

הגאון רבי פנחס שוב כתב כי הדברים שנכתבו היו טעות והצהיר: "והנני מתחרט על זה". הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ צירף אף הוא את הסכמתו להבהרות, ואילו הגאון רבי עמרם אופמן, מו"צ בעדה החרדית, כתב: "ולא חתמתי על זה… אשר על כן חתימתי בטלה".

במודעה המסכמת את ההבהרות נכתב כי במשך תקופה ארוכה נמנעו בני הקהילה מלהגיב, אולם בעקבות מה שהם מגדירים כניסיון להטעות את גדולי ישראל ולהשתמש בשמם לצורך רדיפת קהילה קדושה, הוחלט לפרסם את הדברים ולהעמידם על דיוקם.