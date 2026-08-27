תקדים מעניין נרשם השבוע בחצר הקודש סקווירא, בבני ברק חגגו השבוע את שמחת הנישואין של נכד האדמו"ר ממודז'יץ, החתן בן לחתנו הרב יוסף שיק, עב"ג הכלה, בת הרב יעקב לייב גולדמן, בן האדמו"ר מזוועהיל מונסי, ונכדת האדמו"רים מסקווירא והאלמין.

אולם מאחורי השמחה הגדולה מסתתרת החלטה תקדימית יוצאת דופן: עד היום, כסדר גורף שאינו משתמע לשני פנים, כלל שמחות הנישואין של צאצאי האדמו"ר מסקווירא, נכדים ונינים, התקיימו אך ורק בהיכל ביהמ"ד הגדול בשיכון סקווירא שבניו יורק, במחיצת זקנם הרבי מלבד מספר פעמים במונסי.

כעת נרשמה תפנית ראשונה מסוגה, כאשר שמחת הנישואין של הנינה התקיימה כאן בארץ הקודש. הסיבה לכך נובעת מהעובדה כי הן החתן והן הכלה מתגוררים בארץ, והביעו את רצונם כי חבריהם, ידידיהם ובני המשפחה המתגוררים בישראל יוכלו להשתתף ולשמוח עמם באופן מלא בשמחת חתונתם.

בשמחה הגדולה שנערכה בבני ברק נטלו חלק קהל חסידים רב, לצד שורת אדמו"רים ורבנים נעלים. במרכז השמחה בלטה השתתפותו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, דודו של האדמו"ר מזוועהיל. וכן הופעתו של הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא.

למרות קיומה של החתונה בארץ, אמש (רביעי), המריאו כלל המחותנים והזוג הצעיר בטיסה לארצות הברית, כדי לחגוג את ימי ה'שבע ברכות' וכן את שבת ה'שבע ברכות' הקרובה בצילו ובמחיצתו של זקנם האדמו"ר מסקווירא, בהיכל ביהמ"ד הגדול בשיכון סקווירא.