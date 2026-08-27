 דלג לתוכן הראשי
הודיעו על סגירה

הדיינים בחיפה זועמים: "אין מזגן כבר שבועיים, המצב בלתי נסבל ואי אפשר להמשיך"

המזגנים בבית הדין הרבני בעיר חיפה אינם פועלים למעלה משבועיים • באי בית הדין והעובדים סובלים קשות | הסגירה תימשך עד תיקון התקלה (חרדים)

11תגובות
מזיעים מחום | אילוסטרציה (נוצר באמצעות AI)

בית הדין הרבני בחיפה ייסגר עד להודעה חדשה, בעקבות תקלה חמורה במערכת המיזוג במבנה. מנהל בתי הדין הרבניים, האב״ד הרב אייל יוסף, הודיע הבוקר (חמישי) על הסגירה המיידית, לאחר שהמזגנים בבית הדין אינם פועלים למעלה משבועיים.

"המזגנים בבית הדין הרבני בחיפה אינם עובדים למעלה משבועיים. המצב בלתי אפשרי, באי בית הדין והעובדים סובלים קשות, כאשר חברת התחזוקה אינה מספקת פתרונות. בית הדין יהיה סגור עד תיקון המזגנים", הבהיר הרב יוסף בהודעתו.

מבנה זמני שנפגע במלחמה

בית הדין פועל כיום במבנה של בית הפניקס בחיפה, ברחוב פלי״ם 7, המשמש אותו כמבנה זמני מאז המעבר אליו לפני כשנה וחצי. המבנה הנוכחי משמש את בית הדין לאחר שהמבנה הקודם נפגע במהלך המלחמה עם איראן.

עם זאת, התקלה במערכת המיזוג הנוכחית אינה מוצגת כקשורה לנזקי המלחמה. גורם בבתי הדין מסר ל'כיכר השבת': "אנחנו פועלים לפתרונות ומקווים שיהיה בסדר, אבל כרגע, עד להודעה חדשה, בית הדין סגור".

בשלב זה לא נמסר מועד מדויק לחזרת בית הדין לפעילות. בבתי הדין פועלים כעת למציאת פתרון לתקלה, בתקווה לאפשר את חידוש הפעילות בהקדם האפשרי.

סבל קשה לעובדים ולבאי בית הדין

המצב במבנה הפך לבלתי נסבל עבור העובדים ובאי בית הדין, במיוחד בימי הקיץ החמים. למעלה משבועיים ללא מיזוג תקין יצרו תנאים קשים במיוחד, שהובילו בסופו של דבר להחלטה על סגירה מלאה של בית הדין.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שבתי דין רבניים מתמודדים עם קשיים תפעוליים. בעבר דווח על בעיות תחזוקה במבנים שונים, אך המקרה הנוכחי בחיפה בולט בחומרתו ובמשך הזמן שבו התקלה לא טופלה.
חיפהבית דיןמתקפה מאיראןמזגןמזגניםבית דין הרבנימבצע שאגת האריהמלחמה באיראן

11 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
הם עובדים בכלל?
מיכה
לא יפה
בוני
צודק
חחחחח
8
אין מקום אחר לעבור בינתיים עד שמזגן יתוקן! מוזר מאד
חיים
7
לאברהם אבינו היה מזגן? כמה פינוק. שימו מאווררים.. כמו אצלי במשרד..ולעבודה!!
אייל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר