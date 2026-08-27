בית הדין הרבני בחיפה ייסגר עד להודעה חדשה, בעקבות תקלה חמורה במערכת המיזוג במבנה. מנהל בתי הדין הרבניים, האב״ד הרב אייל יוסף, הודיע הבוקר (חמישי) על הסגירה המיידית, לאחר שהמזגנים בבית הדין אינם פועלים למעלה משבועיים.

"המזגנים בבית הדין הרבני בחיפה אינם עובדים למעלה משבועיים. המצב בלתי אפשרי, באי בית הדין והעובדים סובלים קשות, כאשר חברת התחזוקה אינה מספקת פתרונות. בית הדין יהיה סגור עד תיקון המזגנים", הבהיר הרב יוסף בהודעתו.

מבנה זמני שנפגע במלחמה

בית הדין פועל כיום במבנה של בית הפניקס בחיפה, ברחוב פלי״ם 7, המשמש אותו כמבנה זמני מאז המעבר אליו לפני כשנה וחצי. המבנה הנוכחי משמש את בית הדין לאחר שהמבנה הקודם נפגע במהלך המלחמה עם איראן.

עם זאת, התקלה במערכת המיזוג הנוכחית אינה מוצגת כקשורה לנזקי המלחמה. גורם בבתי הדין מסר ל'כיכר השבת': "אנחנו פועלים לפתרונות ומקווים שיהיה בסדר, אבל כרגע, עד להודעה חדשה, בית הדין סגור".

בשלב זה לא נמסר מועד מדויק לחזרת בית הדין לפעילות. בבתי הדין פועלים כעת למציאת פתרון לתקלה, בתקווה לאפשר את חידוש הפעילות בהקדם האפשרי.

סבל קשה לעובדים ולבאי בית הדין

המצב במבנה הפך לבלתי נסבל עבור העובדים ובאי בית הדין, במיוחד בימי הקיץ החמים. למעלה משבועיים ללא מיזוג תקין יצרו תנאים קשים במיוחד, שהובילו בסופו של דבר להחלטה על סגירה מלאה של בית הדין.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שבתי דין רבניים מתמודדים עם קשיים תפעוליים. בעבר דווח על בעיות תחזוקה במבנים שונים, אך המקרה הנוכחי בחיפה בולט בחומרתו ובמשך הזמן שבו התקלה לא טופלה.