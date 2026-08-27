תחנת נבון בירושלים ( צילום: משה שי/פלאש 90 )

רגעי בהלה חוו לפני זמן קצר (חמישי) נוסעי תחנת רכבת יצחק נבון בירושלים, לאחר שעשן אותר במקום. כלל הנוסעים פונו מהתחנה בדחיפות, ולוחמי אש מתחנות מרחב האומה הוזעקו למקום לביצוע סריקות מקיפות.

על פי הדיווחים הראשוניים, העשן התגלה בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הנוסעים שהמתינו לרכבות הבחינו בעשן במתחם התחנה. צוותי הביטחון פעלו במהירות לפינוי כלל הנוסעים מהמקום, תוך שמירה על סדר והימנעות מפאניקה. לוחמי האש שהגיעו למקום החלו בסריקות יסודיות בכל חלקי התחנה, במטרה לאתר את מקור העשן ולוודא שאין סכנה לנוסעים. הסריקות נמשכו זמן ממושך, כאשר הצוותים בדקו את כל המערכות הטכניות והתשתיות בתחנה. לאחר השלמת הסריקות המקיפות, נמסר כי לא אותר מקור לשריפה וככל הנראה מדובר באבק. התחנה קיבלה אישור לחזור לפעילות רגילה, והנוסעים החלו לשוב למתחם.

רכבת ישראל ( צילום: חיים גולדברג, פלאס 90 )

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, התייחס לאירוע: "תחנות הרכבת הן מוקדים מורכבים וצפופים, שבהם אנו נדרשים להיות ערוכים לכל תרחיש, החל מאירועי אש ועשן ועד לתרחישי חירום מורכבים ורבי נפגעים".

"כבאות והצלה לישראל מתרגלת ומתאמנת באופן שוטף במרחבי התחנות, במטרה להבטיח תגובה מהירה, מקצועית ומתואמת בעת אירוע אמת", הוסיף פרידמן. "גם באירוע הנוכחי פעלו לוחמי האש במהירות וביצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. ההיערכות המקדימה היא שמאפשרת לנו להיות מוכנים בכל עת ולהגן על חיי הציבור".

בכבאות והצלה מדגישים כי גם כאשר מדובר באירוע שמתברר לבסוף כלא מסוכן, תחנות רכבת הן מוקדים מורכבים וצפופים שבהם קיים פוטנציאל לאירוע חירום משמעותי. בין היתר, בתחנות וברכבות קיימת התמודדות עם סוללות ומטענים שנוסעים נושאים עמם.

בכבאות והצלה מקיימים באופן שוטף תרגילים והיערכות לתרחישי חירום בתחנות הרכבת, כדי לאפשר לכוחות להגיע במהירות ולתת מענה גם במקרה של אירוע מורכב ורב נפגעים.