פרטים חדשים נחשפים על ניסיון ההתנקשות הנטען ביאיר נתניהו במיאמי. במכתב תלונה ששלח בנו של ראש הממשלה למפכ"ל המשטרה, לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, נטען כי חוליית מחבלים שפעלה בשליחות המודיעין האיראני הגיעה עד לפתח הבית שבו שהה.

המכתב נשלח במסגרת דרישתו של נתניהו לפתוח בחקירה פלילית וביטחונית נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. נתניהו טוען כי משגב פרסם ברשת פרטים על מקום מגוריו במיאמי, מערך האבטחה סביבו והרגלי תנועתו, וכי המידע הגיע לידי גורמים עוינים וסייע להם.

"בעקבות אותם פרסומים, ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו", נטען במכתב.

לפי המכתב, מאבטחי השב"כ שליוו את נתניהו נאלצו להתמודד מול חוליית מחבלים איראנית ובזכות תושייתם נמנע, לטענתו, ניסיון חיסול ממוקד.

בא כוחו של נתניהו, עו"ד אוריאל ניזרי, דורש לפתוח בחקירה נגד משגב ואף לעצור אותו, בטענה כי הפרסומים סיפקו לאויב "מפת דרכים" וסיכנו את נתניהו ואת מאבטחיו.

תגובתו של אורי משגב

אורי משגב מסר בתגובה כי "יאיר נתניהו/יונתן הון והוריו נכשלים בכל ההליכים המשפטיים שהם מתעקשים לנהל נגדי. רק השבוע יאיר הפסיד בעוד הליך ונצטווה לשלם הוצאות משפט. אני מבין שהם בלחץ אחרי חשיפת עוד פייק, הפעם על 'ניסיון ההתנקשות' וה'הטסה הדחופה' של יאיר ממיאמי בדצמבר בעוד שבפועל כפי שהראיתי הוא המשיך לבלות במיאמי גם בינואר ופברואר - אבל לא הגיוני להמשיך להטריד את המשטרה והשב"כ בתלונות הסרק האלו. יש להם מספיק עבודה מול איומים אמיתיים".