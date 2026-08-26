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השיבו לו כגמולו

"יהירות וניתוק מהציבור": ש"ס תוקפת את השופט עמית על דבריו על ניידים כשרים

סיעת ש"ס הגיבה כעת בחריפות לדברי נשיא בית המשפט העליון שטען בבג"ץ כי חרדים מחזיקים שני טלפונים | "גאים בהובלת החוק לשמירת הקומה הכשרה" (חדשות חרדים)

22תגובות

סיעת הגיבה לפני זמן קצר (רביעי) בחריפות לדברי נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שטען במהלך דיון בבג"ץ כי "אחוז נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיק בשני טלפונים - אחד כשר להתהדר, ואחד אמיתי, טלפון חכם יותר".

"דברי הלעג החצופים של השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק שבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור", נכתב בהודעת הסיעה.

הדברים נאמרו על ידי השופט עמית במהלך דיון בעתירה שהגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן, נגד החלטה לאפשר לתחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן. במהלך הדיון, התבטא השופט עמית כי "הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני".

העתירה עצמה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת. העותרים מבקשים לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026, וכן את החלטת קרעי מיום 11.5.2026.

השופט יצחק עמית על הטלפונים הכשרים של החרדים
השופט יצחק עמית על הטלפונים הכשרים של החרדים (צילום: מתוך השידור החי, דוברות הרשות השופטת)

בהמשך ההודעה, הדגישה סיעת ש"ס את עמדתה העקרונית בנושא. "ש"ס גאה בהובלת החוק לשמירת הקומה הכשרה ותמשיך להגן על זכותו של כל ציבור לחיות על פי אמונתו", נכתב בהודעה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שדברים שנאמרו בבית המשפט העליון מעוררים ביקורת בציבור החרדי. המתח בין המערכת המשפטית לבין הציבור החרדי בנושאים של אורח חיים ושמירת ערכים נמשך זה שנים, ודברי השופט עמית רק מחזקים את התחושה בציבור כי קיים פער עמוק בהבנה.
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22 תגובות

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19
זה מה שקורה כשממנים את שוטה הכפר לשופט...
מהנדס חרדי
18
אבל האמת הוא צודק. בכל בית חסידי חרדי או חרדי לא חסידי יש 2 טלפונים. אחד כדי להצליח להכניס את הילדים לתלמודי תורה ואחד כדי לראות עולם שלם באייפון או סמארטפון.
צדיק המסיכות
ממש לא נכון להגיד שבכל בית, ואפילו לו ב50% בתים, אנחנו משפחה ברוכת ילדים משתי הצדדים ובשתיהם אין ל 50%
אבי
ממש לא אוהבת את הכללות על כל הציבור החרדי ! באיזה זכות אתה מלכלך על ציבור שלם למה כי אתה אולי נתקל באנשים חסרי ערך? שפוסחים על שתי הסעיפים? אז תכיר יש עולם נוסף של אנשים טובים שלא משתמשים ואם משתמשים מחביאים בארון הכי עמוק שיש ואני מכירה הרבה כאלה בסביבתי תבדוק את עצמך למה אתה רואה ככה שחור את כל
אני
17
לצערנו קשה מאוד בלי סמראטפון היום אפשר להגיד שזה באשמת המדינה או הדור שהכל נגיש באינטרנט
דר

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