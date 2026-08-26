סיעת ש"ס הגיבה לפני זמן קצר (רביעי) בחריפות לדברי נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, שטען במהלך דיון בבג"ץ כי "אחוז נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיק בשני טלפונים - אחד כשר להתהדר, ואחד אמיתי, טלפון חכם יותר".

"דברי הלעג החצופים של נשיא העליון השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק שבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור", נכתב בהודעת הסיעה.

הדברים נאמרו על ידי השופט עמית במהלך דיון בעתירה שהגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן, נגד החלטה לאפשר לתחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן. במהלך הדיון, התבטא השופט עמית כי "הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני".

העתירה עצמה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת. העותרים מבקשים לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026, וכן את החלטת קרעי מיום 11.5.2026.