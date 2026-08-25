אחרי החלטת יו"ר ועדת הבחירות להסיר את סרטון "החייל המצטרף לקידוש" של מפלגת ש"ס, היום (שלישי) פרסמה התנועה סרטון חדש, הדומה באופן מחשיד לקודמו.

בסרטון ניתן לראות את אותה המשפחה שבסרטון הקודם, כשהיא מקיימת את ההבדלה בצאת השבת כמסורת עדות המזרח.

אלא שבשונה מהסרטון הקודם בו נראה החייל בבירור עם נשקו, בסרטון החדש בחרה המפלגה להסתיר את הנשק מתחת לשולחן, כאשר רק חולצה ירוקה בצבע חאקי ורצועת בד חושפות כי מדובר (אולי) בחייל צה"ל.

כעת, עותרים אשר יבקשו לאסור את פרסום הסרטון משום תעמולת בחירות אסורה בשימוש בסמלי מדינה (צה"ל), ייענו כי אין מדובר כלל בחייל אלא באזרח, וכי הרצועה שהוא עונד מחזיקה בכלל תיק צד.

כך או כך המסר עובר בבירור, תוך עקיפה מתוחכמת של פסיקת יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג.

אגב, לא ברור כיצד אותו "חייל" נשאר עד לצאת השבת עם בגדי החול ורצועת הנשק על מתניו...

נותר רק להמתין ולראות אם תוגש עתירה גם נגד סרטון מוצלח במיוחד, אשר עוקף בתחכום לא מבוטל את הפסיקה הקודמת.