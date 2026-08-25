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לא רע בכלל

גאוני: כך הצליחה ש"ס להטריל את העותרים - ולעקוף את ההחלטה של סולברג

במה שנראה כמהלך מתוחכם מצד אנשי היח"צ של מפלגת ש"ס, היום פרסמה התנועה סרטון חדש הדומה באופן מחשיד לקודמו שנפסל | מי אמר שמדובר בחייל? | ההסבר המלא בפנים (בחירות)

7תגובות
הסרטון החדש
הסרטון החדש (צילום: קמפיין ש"ס)

אחרי החלטת יו"ר ועדת הבחירות להסיר את סרטון "החייל המצטרף לקידוש" של , היום (שלישי) פרסמה התנועה סרטון חדש, הדומה באופן מחשיד לקודמו.

בסרטון ניתן לראות את אותה המשפחה שבסרטון הקודם, כשהיא מקיימת את ההבדלה בצאת השבת כמסורת עדות המזרח.

אלא שבשונה מהסרטון הקודם בו נראה החייל בבירור עם נשקו, בסרטון החדש בחרה המפלגה להסתיר את הנשק מתחת לשולחן, כאשר רק חולצה ירוקה בצבע חאקי ורצועת בד חושפות כי מדובר (אולי) בחייל צה"ל.

כעת, עותרים אשר יבקשו לאסור את פרסום הסרטון משום תעמולת בחירות אסורה בשימוש בסמלי מדינה (צה"ל), ייענו כי אין מדובר כלל בחייל אלא באזרח, וכי הרצועה שהוא עונד מחזיקה בכלל תיק צד.

כך או כך המסר עובר בבירור, תוך עקיפה מתוחכמת של פסיקת יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג.

אגב, לא ברור כיצד אותו "חייל" נשאר עד לצאת השבת עם בגדי החול ורצועת הנשק על מתניו...

נותר רק להמתין ולראות אם תוגש עתירה גם נגד סרטון מוצלח במיוחד, אשר עוקף בתחכום לא מבוטל את הפסיקה הקודמת.
ש"סועדת הבחירות המרכזיתתעמולת בחירות

7 תגובות

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7
חחחחח לשגע את בית המשפט
יו
6
הייתי בכנס, זה אמור היה להיות סרטון אחד, מי שבחר לחלק אותו זו גאונות ! ויש עוד הפתעות
הייתי בכנס, הסרטון גאונות
5
ניצחון מוחץ של השכל הישר על האובססיה המשפטית. המסר עבר, החוק נשמר, והעותרים נשארו בלי טיעונים.
יוסי

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