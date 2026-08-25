שלושה שבועות לאחר נס הקריסה החלקית של גג בית המדרש הגדול הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב, התקבלה אמש (שני) ההחלטה המכרעת. בדיקה מקיפה שערכו אדריכלים, מהנדסים וגדולי המומחים בשטח העלתה כי אין מנוס מהריסת המבנה כולו, בשל חששות כבדים וממשיים ליציבותו המבנית.

כזכור, לפני מספר שבועות אירע נס גלוי בתוככי השיכון, כאשר חלק גדול מהתקרה בצד הדרומי של עזרת הנשים הישנה צנח במפתיע אל עבר ספסלי התפילה. בחסדי שמים מרובים ובדרך נס, באותם רגעים דרמטיים לא שהה אף מתפלל באזור הקריסה, והאירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף. מתנדבי ארגון 'הצלה' שהוזעקו במהירות למקום ביצעו סריקות קפדניות ואישרו כי האירוע הסתיים ללא פגע.

מדובר במבנה היסטורי אשר שימש לאורך עשרות בשנים כמרכז החסידות, וכיום שוכן בצמוד להיכל בית המדרש החדש והענקי שנבנה ונשלם בימים אלו לתפארת. בשנים האחרונות, רוב מעמדי הקודש כבר התקיימו בהיכל החדש, בעוד המבנה הישן שימש בעיקר למניינים צדדיים, שטיבלאך, ומעמדי בריתות.

המבנה נותר סגור ומסוגר מאז יום הקריסה, וכעת מוסרים עסקני החסידות כי הריסתו המלאה צפויה להתבצע במהלך החודשים הקרובים. מלכתחילה תוכנן כי עם סיום הבנייה של היכל בית המדרש החדש, ישמש מבנה בית המדרש הישן כ'היכל הטישים', אך כעת תוכנית זו נגנזה כליל בעקבות הקביעה ההנדסית.

לצד זאת, בקהילה מדגישים בחרדת קודש כי הריסת המבנה לא תיגע ב'חדר התפילה' ההיסטורי של האדמו"ר זצ"ל, העומד על תילו למעלה משישים שנה. החדר הנודע נושא עמו היסטוריה נשגבת: בעת השריפה הגדולה שפרצה בבית המדרש הראשון בשנות הכ', נשרף כל ההיכל כליל, חוץ מחדר תפילתו של האדמו"ר זצוק"ל. דלת החדר מבחוץ הייתה שחורה לחלוטין מהאש, בעוד מבפנים לא אירע מאומה. אז הסביר האדמו"ר זצ"ל במתק לשונו: "וכי זה פלא? כאן בחדר לא משוחחים בעת התפילה".

כאמור, עקב חשיבותו הכבירה של חדר סגולה זה, הוא יישמר בקפדנות ולא ייפגע במהלך עבודות ההריסה. בחסידות נערכים כעת לשלב הבא בפינוי המתחם והכשרתו בהתאם להנחיות המקצועיות.