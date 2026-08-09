נס גלוי התרחש בסוף שבוע האחרון בשיכון סקווירא שבארצות הברית: תקרה בבניין בית המדרש הגדול הישן קרסה לפתע מעל אחד משטיבלאך התפילה.

האירוע התרחש בצד הדרומי של עזרת הנשים הישנה. חלק גדול מהתקרה צנח במפתיע אל עבר ספסלי התפילה. בחסדי שמים מרובים ובדרך נס, באותם רגעים לא שהה אף מתפלל באזור הקריסה, והאירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.

מדובר במבנה בית המדרש הישן, השוכן בצמוד להיכל בית המדרש החדש והענקי של החסידות שנבנה ונשלם בימים אלו לתפארת. כיום, רוב מעמדי הקודש כבר מתקיימות בהיכל החדש, בעוד המבנה הישן משמש בעיקר למעמדים מיוחדים ולמניינים צדדיים.

מתנדבי הצלה שהוזעקו במהירות למקום ביצעו סריקות קפדניות ואישרו כי אין נפגעים באירוע. כעת ממתינים בקהילה להגעת מהנדסים ואנשי מקצוע שיבחנו את הנזקים ויבדקו את יציבות שאר חלקי עזרת הנשים והמבנה הישן.

זמן קצר לאחר האירוע הגיע למקום בנו הצעיר של האדמו"ר מסקווירא, הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי. הוא סייר במבנה בליווי עסקני הקהילה, עמד מקרוב אחר הנזקים הכבדים שנגרמו לרכוש והביע מילות שבח והודאה להשי"ת על הנס הגדול שמנע אסון כבד בנפש.