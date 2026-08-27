עוד התפתחות היסטורית נרשמת בימים אלו בסוגיית חלוקת הירושה מעזבונו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל: היום (חמישי) תיערך ההגרלה וחלוקת הירושה של אוצר חפצי הקודש, הכולל מאות כלי כסף וזהב, אשר יחולקו בשווה בין שבעת ילדיו של הרבי זצ"ל, הבנים והבנות כאחד.

הצעד הנוכחי מגיע מספר חודשים לאחר השלב הראשון של חלוקת העיזבון ההיסטורית, שנעשתה ביוזמתו של הנגיד ר' ליפא פרידמן. כזכור, כעשרים שנה לאחר ההסתלקות, הושלמה בהצלחה ובאחדות מלאה בין כל בני המשפחה חלוקת כתבי היד הנדירים וחפצי הקודש של בעל ה'ברך משה'.

לאחר ההצלחה בשלב הראשון שאז חולקו כתבי היד הנדירים וחפצי הקודש הייחודיים בין הבנים בלבד, עקב זיקתם השוטפת והתשמישית לחפצים אלו. כעת, לאחר שהושלמה אז החלוקה בהצלחה ובאחדות מלאה, עוברים לשלב השני של חלוקת כלי הזהב והכסף הרבים. מדובר הן בכלים שעברו בירושה מאדמו"רי החסידות, הן בכלים אישיים ששימשו את הרבי ה'ברך משה' בעצמו לאורך השנים, והן במנחות תודה ומתנות קודש שקיבל ממעריציו ומחסידיו לאורך השנים, וששימשו אותו במעמדי הקודש, בתפילות ובשולחנות הטהורים.

בסך הכל מדובר ב-302 חפצי ערך נדירים, אשר שווים הכולל מוערך בסכום אסטרונומי של למעלה משלושה מיליון דולרים.

בין החפצים הנדירים שנכללים ברשימה: גביעים, כוסות של אליהו, פמוטים, מגשים, מנורות, קעריות, קופסאות אתרוג, בקבוקי יין ומשקה, כלי נטילת ידיים, סכו"ם, סכיני שבת, מלחיות, בשמים, קופסאות טבק, עטרות כסף לקיטל, שעוני כיס, שעוני קיר, מגילות, ועוד מגוון רחב של תשמישי קדושה וידידות מזהב ומכסף.

כלל הכלים עברו הערכה מדוקדקת על ידי מומחים מנוסים בתחום הירק והיודאיקה. על פי הערכתם, הורכבו שבע חבילות שוות ערך. כל ערכה כוללת ייצוג מאוזן מכל שלוש הקטגוריות: חפצי ירושת אבות, חפצים אישיים של הרבי, ומתנות שניתנו לו על ידי החסידים.

כל ערכה מכילה בין 40 ל-50 פריטים שונים, ושוויה מוערך בכחצי מיליון דולרים.

שבע הערכות יחולקו בהגרלה ישרה והוגנת בין שבעת הילדים: הבנים – האדמו"רים מסאטמר, הגה"צ אב"ד זנטה, והגה"צ אב"ד סאטמאר 15; והחתנים, הגה"צ גאב"ד סאטמר בורו פארק, הגה"צ גאב"ד סאטמר מונטריאול, והגה"צ גאב"ד סאטמר מונסי.

ההגרלה תיערך היום במעון הקיץ של הנגיד ר' ליפא פרידמן, בהשתתפות נציגי המשפחה, הנכדים והמשמשים בקודש משני חצרות סאטמר, המציינים בסיפוק רב פרק נוסף של אחדות ושלום בדברי הימים של חסידות סאטמר.