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מבצע לוגיסטי חסר תקדים

בגלל שמירת העיניים; בצעד חסר תקדים - שדה תעופה הוקם בחצר החסידות

כזה דבר עוד לא ראו בארה"ב: לקראת מסע הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לישראל יחד עם מאות תלמידי ישיבתו, הוקם מתחם צ'ק-אין ובידוק ביטחוני מלא ברחבת בית המדרש במונסי | הסיבה: הימנעות משהות בשדה התעופה למען שמירת העיניים | כל הפרטים על המבצע הלוגיסטי והמטוסים הפרטיים שנשכרו (חסידים)

1תגובות
מתחם הצ'ק-אין במונסי (צילום: באדיבות המצלם)

המפיקים הוותיקים בחצרות החסידים בארצות הברית עוד לא ראו מהלך כזה: לקראת מסעו המיוחד של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לארץ הקודש, בליווי מאות מתלמידי הישיבה, הוקם אמש (שלישי) מתחם בידוק וצ'ק-אין שלם ברחבת בית המדרש הגדול במרכז החסידות, הכל כדי למנוע שהות מיותרת בשדה התעופה.

המסע, שנחשף בהרחבה ב'כיכר השבת', יימשך שבוע ימים ויגיע לשיאו בשבת התעלות באתרא קדישא מירון, כאות הצטיינות לבחורים ששקדו על תלמודם לאורך כל השנה. האדמו"ר, המקפיד קלה כחמורה על רוחניותם של תלמידיו ועל שמירת העיניים, כבר נשא בפניהם מספר שיחות הכנה מיוחדות לקראת המסע, וחיזק אותם להתמקד ברוחניות ולהתרחק מנזקי הטכנולוגיה והגשמיות.

אלא שאמש נרשמה ההפתעה הגדולה: לפתע הגיעו כמה משאיות ענק לרחבת בית המדרש הגדול במונסי. במקום נבנה מתחם צ'ק-אין מאולתר שפעל ממש כמו בטרמינל אמיתי. כלל הבחורים והנוסעים עברו בידוק ביטחוני מלא, מסרו את כבודת התיקים שנשלחה לבטן המטוס והציגו דרכונים.

מתחם הצ'ק-אין במונסי
מתחם הצ'ק-אין במונסי (צילום: באדיבות המצלם)

המהלך הלוגיסטי הנרחב מתאפשר הודות לכך שהחסידות שכרה מבעוד מועד שני מטוסי צ'רטר ייעודיים עבור כלל המשתתפים, דבר המעניק שליטה מלאה על סידורי ההמראה. בזכות הצ'ק-אין המוקדם, הבחורים יגיעו היום ישר אל שער ההמראה במטוס, מבלי להסתובב בשטח השדה ולהיחשף למכשולים רוחניים.

בעולם ההפקות בחצרות הקודש מעריכים כי המודל הייחודי, שנרשם לראשונה בהיקף כזה בארה"ב, יוביל לחיקוי בחצרות נוספות בעתיד.

מתחם הצ'ק-אין במונסי
מתחם הצ'ק-אין במונסי (צילום: באדיבות המצלם)
מתחם הצ'ק-אין במונסי (צילום: באדיבות המצלם)
מתחם הצ'ק-אין במונסי (צילום: באדיבות המצלם)
מירוןשדה תעופההאדמו"ר מויז'ניץ מונסישמירת עינייםצ'ק-אין

1 תגובות

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1
ומה יהיה עם חזור? בארץ לעשות את המשחק הזה
יאיר

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