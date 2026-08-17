התרגשות שיא בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: לאחר שבשנה שעברה הבטיח האדמו"ר לתלמידי הישיבה הגדולה כי אם יתמידו בלימודם יזכו למסע קודש מיוחד מרומם לארה"ק ובמרכזה שבת באתרא קדישא מירון, הנה זה בא.

בשבוע הבא, פרשת כי תבוא, ימריא האדמו"ר לארץ הקודש יחד עם שני מטוסי צ'ארטר מארצות הברית, כשהוא מלווה במאות הבחורים המצטיינים ובקבוצות ענקיות של חסידים שהצטרפו למסע.

מפת המקומות על המטוס של החסידים

לפי התוכנית, האדמו"ר ינחת בשערי הארץ ביום רביעי הבא. עסקני החצר שוקדים בימים אלו על הפרטים האחרונים של סידורי הטיסות ועל הכשרת מתחם אתרא קדישא מירון, לקליטת אלפי החסידים הצפויים לגדוש את המקום.

ישיבת העירכות במונסי של העסקנים

המסע הקודש יתחיל בליל שישי במעמד הכנה דרבה לקראת העלייה לציון הרשב"י, אשר עבור מאות הבחורים זו פעם ראשונה שיזכו לפקוד את הציון הקדוש. המעמד האדיר ייערך ברחבה הסמוכה לציון הקדוש. במהלך המעמד ישמעו החסידים מדברות קודשו של האדמו"ר, ולאחריו תתקיים הדלקה מרוממת בליווי תופים ומחולות על ידי המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. "כל יהודי בודד שווה יותר ממנו": האדמו"ר מסאטמר חשף - למה הסכים להיפגש עם הנשיא טראמפ חיים רוזנבוים | 09:07 כאמור, במהלך השבת יזכו החסידים להסתופף בצל הקודש באתרא קדישא מירון ולהתעדן בנועם קדושתו בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים.

ביום ראשון ימשיך האדמו"ר את מסע הקודש, במסע תפילות במקומות הקדושים, קברי התנאים ואמוראים וכן תלמידי הבעש"ט הק', ברחבי הגליל, מירון, צפת וטבריה ועוד. ביום שני באשמורת הבוקר יגיעו לתפילת שחרית ולתפילת רבים ברחבת הכותל המערבי בעיר הקודש ירושלים.

בהמשך היום יגיע האדמו"ר לעיר התורה והחסידות בני ברק, שם יעתיר בתפילה באוהל צדיקי בית ויז'ניץ במקום מנוחתם של אדמו"רי השושלת זי"ע. לאחר מכן יגיע למעון קודשו של זקינו, הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' זי"ע במרכז שיכון ויז'ניץ, שם יקבל את החסידים לעצה ולברכה לקראת הימים הנוראים.

האדמו"ר צפוי לפאר מעמדי קודש נוספים במהלך השבוע, ולקראת סופו ימריא בחזרה למעון קודשו במונסי.

בחסידות מציינים כי עבור אלו שלא יכלו להצטרף למסע, ניתנה ההזדמנות להעביר פתקאות לברכה (קווייטלאך) שיוזכרו על ידי האדמו"ר, וזאת בתנאי שיקבלו על עצמם תוספת שעות לימוד ברציפות להצלחת המסע.