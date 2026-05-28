חלוקת הירושה בסאטמר

דרמה היסטורית בחצרות סאטמר. בהמשך לחשיפת 'כיכר השבת' הבוקר על המהלכים הדרמטיים מאחורי הקלעים, אנו מדווחים כעת כי המשא ומתן המורכב הגיע לסיומו המוצלח: היום (חמישי), נכתב פרק היסטורי בממלכת סאטמר המעטירה, עם השלמת חלוקת ירושת הקודש של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצוק"ל.

עשרים שנה לאחר הסתלקותו לשמי רום של האדמו"ר זצ"ל, חולקו היום ב"גורל" ובאופן סופי כל חפצי הקודש, הירושה הרוחנית וההיסטורית שלא תסולא בפז, בין בני משפחת המלוכה, אדמו"רי ורבני בית סאטמר, וזאת באווירה של שלום, אחדות ואחווה יוצאת דופן. הירושה המדוברת, שערכה מוערך במיליוני דולרים, כוללת ספרים נדירים, כתבי יד עתיקים וחפצי קדושה נדירים. חפצים אלו הגיעו לידיו של בעל ה'ברך משה' זצ"ל כיורש יחיד של דודו, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע (שלא הותיר אחריו צאצאאים), ושרשרת הדורות של חפצי הערך הללו מגיעה עד למייסד השושלת הרה"ק בעל ה'ישמח משה' זי"ע. בצוואתו הנוקשה והברורה, הורה בעל ה'ברך משה' כי חפצי הקודש והספרים יחולקו בשווה ממש בין ארבעת בניו האדמו"רים והרבנים. כדי לקיים את רצון הקודש, הורכבו בפיקוח הדוק ארבע חבילות שהיו שוות ומאוזנות ב-100 אחוזים – הן בערכן הכספי והן בחשיבותן הרוחנית וההיסטורית.

כל חבילה הכילה שילוב מדויק של חפצי קודש, כתבי יד ופריטים היסטוריים, כדי שאף חבילה לא תיראה חשובה או יוקרתית יותר מרעותה. דוגמה מובהקת למאזן המדויק: לעומת חבילה שבה הונחו תפילין דרבינו תם של ה'קדושת יום טוב' זצ"ל, הונחה בחבילה השנייה חנוכייה קדושה שהייתה שייכת לו. הגורל שנערך היום הכריע סופית איזו חבילה תגיע לידיו של כל אח.

מה הכילה החבילה שעלתה בגורלו של האדמו"ר מהר"א מסאטמאר?

ל'כיכר השבת' הגיעה הרשימה הסודית והמלאה של חפצי הקודש המרעישים, אשר עלו בגורלו של האדמו"ר (מהר"א) מסאטמר.

קמיע המלאכים: כתב ידו של מרן בעל ה'ישמח משה' זי"ע.

השטריימל של ה'ברך משה': השטריימל איתו אמר האדמו"ר זצ"ל את הפיוט "אקדמות" בחג השבועות.

השטריימל איתו אמר האדמו"ר זצ"ל את הפיוט "אקדמות" בחג השבועות. כיסא האדמו"ר: כסאו המפורסם של בעל ה'ברך משה' זצ"ל מבית מדרשו ברחוב בדפורד 550 בברוקלין.

כיסא האדמו"ר: כסאו המפורסם של בעל ה'ברך משה' זצ"ל מבית מדרשו ברחוב בדפורד 550 בברוקלין.

כתב ההכתרה ההיסטורי של ה'ברך משה' לרבנות סאטמאר. ש"ס תשי"א: הש"ס האישי של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע.

הש"ס האישי של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע. ספר 'תורת חיים': ספר נדיר עם חתימותיהם של בעל ה'ישמח משה' ובעל ה'ייטב לב' זי"ע (שוויו מוערך בכ-75,000 דולרים).

ספר נדיר עם חתימותיהם של בעל ה'ישמח משה' ובעל ה'ייטב לב' זי"ע (שוויו מוערך בכ-75,000 דולרים). גביע הזהב והמגש של ה'ויואל משה': משנת תשי"ד.

גביע הזהב האישי של בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

של בעל ה'ברך משה' זצ"ל. תפילין דרבינו תם: של הרה"ק בעל ה'קדושת יום טוב' זי"ע.

ספר תורה זעיר: שנכתב לעילוי נשמת הרה"ק רבי שלום אליעזר מרצפערט זי"ע.

שנכתב לעילוי נשמת הרה"ק רבי שלום אליעזר מרצפערט זי"ע. מכתב היסטורי מבעל ה'עצי חיים' זי"ע.

השטריימל האישי של בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

של בעל ה'ברך משה' זצ"ל. מקל ההליכה מכסף של בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

סט ש"ס משנת תש"ד: שהיה שייך להרה"ק בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

ומה הכילה החבילה שעלתה בגורלו של האדמו"ר המהרי"י מסאטמר?

מכתב קודש מרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז.

גביע זהב מהרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע.

תפילין רש"י של הרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע.

ספר התורה של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע.

החתימה הרשמית היום מהווה את שלב הסיום של מבצע לוגיסטי ומורכב שנמשך חודשים ארוכים. המבצע יצא לדרך בעקבות "מכתב בקשה והתראה" חסר תקדים, עליו חתמו במשותף כל בניו וחתניו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל. במכתבם, יצאו בקריאה נחרצת לכל מי שמחזיק ברשותו חפץ כלשהו השייך לירושה, להשיבו לאלתר לידי היורשים על פי דין תורה.

המכתב עורר בשעתו הדים נרחבים בכל רחבי העולם היהודי. במהלך החודשים האחרונים, ועד למועד היעד שנקבע לל"ג בעומר, הושבו בפועל אינספור חפצי קודש נדירים לידי השלוחים והאפוטרופוסים שמונו על ידי המשפחה, שהחזיקו בהם עד לחלוקה הסופית כדת של תורה.

מאחורי הקלעים: הדמויות שהובילו למהלך

מי שניהל ביד רמה ובחכמה יתירה את התהליך המורכב כולו, הוא משמשו בקודש המיתולוגי של האדמו"ר זצ"ל, החסיד המרומם רבי משה פרידמן, איש סודו ונאמן ביתו שעמד לימינו במסירות נפש עילאית. רבי משה ניווט את המגעים ברגישות רבה כדי להבטיח שכל ההליך יתנהל ביושר ובצדק.

על הפן הטכני והקטלוג המדויק הופקד ההויז בחור המסור של האדמו"ר זצ"ל, הרה"ח ר' משה יצחק וורטהיימר, אשר רשם וקטלג בקפדנות את הירושה כולה.

הגורל בווילה במונסי

השלב הסופי וההיסטורי התרחש היום בעיצומה של אסיפה גורלית שנערכה בעיר מונסי, בווילה של הנגיד המפורסם, מבוני ומקימי מוסדות סאטמר, הרב ליפא פרידמן. ר' ליפא ניהל ותזמן בתבונה ובכישרון את כל הפרטים הלוגיסטיים שהובילו לסיום המאושר.

יצויין כי הנגיד ר' ליפא פרידמן התמסר לעניין יומם וליל, 24 שעות ביממה, וזאת למרות שהוא עומד שעות ספורות לפני שמחת נישואי בתו שתתקיים ביום ראשון הקרוב. חסידי סאטמר מציינים בהתרגשות כי "אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה", ובזכות מסירותו זכה שהיסטוריה זו תיכתב בין כותלי ביתו.

במעמד הגורל המתוח נכחו נציגיהם הרשמיים של האדמו"רים והרבנים היורשים:

הגה"צ רבי יואל טייטלבוים, אב"ד בית ברוך קרית יואל (בן האדמו"ר מהר"א מסאטמר).

הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגוט (בן האדמו"ר מהרי"י מסאטמר).

הרה"ג רבי חיים הרש טייטלבוים (בן הגה"צ גאב"ד זנטא ).

הרה"ג רבי משה הורוויץ (חתן הרה"צ אב"ד סאטמר ב"פ 15 אווניו).

בתור עדי הגורל שימשו הרבנים החשובים: הרה"ג ר' שלום גליק, ראש ישיבת 'מתיבתא' תורה ויראה, והרה"ג ר' שמעון כץ, דיין ומורה צדק דקהילת סאטמר במונסי.

החלוקה כולה התקיימה תחת פיקוחם של המשב"ק רבי משה פרידמן, יחד עם בונה עולמות התורה האפוטרופוס המרומם רבי אליעזר קסטנבוים, רב ונשיא "דמשק אליעזר", ובשילוב הנגיד ר' מאיר הירש מקרית יואל, שבבית מסחרו נשמרו החפצים בקדושה ובשמירה מעולה במהלך עשר השנים האחרונות.

עם דבר סיומו המוצלח של הגורל, פשטה השמחה וההתרגשות בקרב אלפי חסידי סאטמר ברחבי העולם, המציינים בסיפוק כי לאחר שנים רבות זכו לראות בהתגשמות רצונו וצוואתו של האדמו"ר זצ"ל בשלום ובאחווה, דבר המסיב נחת רוח עצומה לנשמתו הטהורה ולנשמת אבותיו הקדושים לבית סאטמר.