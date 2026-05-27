סערת העלייה להר הבית והציוץ המבוהל: מי ניסה לייצר "הכחשה" בשמו של האדמו"ר מאמשינוב?

סערת השיחה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב בנושא 'הר הבית' הגיעה לשטח: זינוק של 20% במספר העולים ויותר מעשרה חרדים שנכנסו למסלול הקצר - שזכה לכינוי החדש | מדוע ציוץ התגובה "הרשמי" ברשת שניסה לייצר "הכחשה" בשם האדמו"ר, חשף לחצים פנימיים וחוסר הבנה בניהול חצרות חסידיות? (חסידים)

האדמו"ר מאמשינוב (צילום: י. פריד)

הסערה ההלכתית והציבורית שפרצה בעקבות חשיפת דבריו המפתיעים של האדמו"ר מאמשינוב בנוגע לעלייה להר הבית בזמן הזה, מסרבת לרדת מסדר היום - והשבוע היא כבר תורגמה הלכה למעשה בשטח.

מנתונים שמסרה מנהלת הר הבית, בעקבות החשיפה כאן ב'כיכר השבת', נרשם היום זינוק של כ-20% במספר העולים להר הבית לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בין כ-300 העולים שעלו בטהרה על פי כללי ההלכה, נצפו חרדים רבים, חלקם כאלו שעשו זאת לראשונה בחייהם.

אולם הנתון המעניין ביותר מגיע ממה שמכונה כיום בעגה המקומית "מסלול אמשינוב". קבוצה של למעלה מעשרה עולים חרדים נכנסה למסלול הקצר ביותר (הצמוד לכותל המערבי מבפנים), שאינו נכנס לעובי ההר, וזאת בהסתמך על השיחה המדוברת של האדמו"ר.

יצוין כי אמש נסגר ההר לעליית יהודים עד ליום ראשון הקרוב בשל חג מוסלמי. ביום ראשון, עם פתיחתו מחדש, צפויה עליית המונים ותפילת רבים לרפואתו של המקובל הגאון רבי דב קוק מטבריה, שהתבטא לאחרונה כי "מצווה גדולה כיום לעלות להר הבית בטהרה, לייהד את המקום ולהשיב בכך את השכינה לציון".

הציוץ המבוהל: מי מעביר הודעות "קודש" דרך תומכי גיוס?

הפרסום המהדהד ב'כיכר השבת' הכה גלים, וכצפוי, עורר בהלה בקרב גורמים מסוימים. בתוך כך, בחר אחד מצייצני הרשת להעלות "ציוץ מחאה" פתלתל ובלתי מובן, שבו התיימר להציג "הודעה רשמית" מטעם בנו של האדמו"ר, הרב משה מיליקובסקי.

בציוץ נכתב בשם הבן: "נדהמנו מהוצאת הדברים של הרבי מהקשרם... לקחו שיח הלכתי פנימי שנערך לפני שנה ופורסם בעלון פנימי, ובחוסר יושר פרסמו זאת כאילו הרבי מתיר". עוד הוסיף הצייצן משפט תמוה לפיו הדברים בעלון "נועדו רק לאלו שמבינים את סוג התשובות של הרבי".

יהודים בהר הבית השבוע (צילום: מינהלת הר הבית)

בשוק התקשורת החרדי והחסידי התקבל הציוץ הזה בגיחוך רב, וגרר ביקורת נוקבת על עצם הניסיון לעשות שימוש בשמו של אדמו"ר מסדר גודל כזה דרך פלטפורמות רדודות.

ראשית, מדובר בבושה לחצר חסידית מכובדת ובטח לאדמו"ר קדוש, שדבריו כביכול יתווכו לציבור הרחב באמצעות ציוץ בטוויטר. כל מי שמכיר ולו במעט ניהול של חצר חסידית, יודע שדברים והבהרות מעין אלו יוצאים אך ורק דרך המשב"קים הרשמיים, או באמצעות דמויות תורניות בכירות ומורמות מעם - ולא דרך הודעות ברשתות חברתיות.

מעבר לכך, גם טענות ה"הכחשה" עצמן קורסות אל מול המציאות ההלכתית והעובדתית.

"הוצאת דברים מהקשרם"? ב'כיכר השבת' הובאו הדברים מילה במילה, כפי שהודפסו שחור על גבי לבן בעלון הרשמי של החסידות, ללא תוספת או גריעה. להיפך, בכתבה עצמה אף הודגשה התמיהה הגדולה לנוכח העובדה הידועה שהאדמו"ר נזהר בקדושתו הגדולה אפילו מלהכניס את אצבעותיו בין אבני הכותל המערבי.

"שיח פנימי מלפני שנה"? בעיון קל בעלון המדובר, אין שום אזכור, ולו ברמז, לכך שמדובר ב"שיח פנימי", ובוודאי שלא נכתב שם שהדברים נאמרו לפני שנה. הדברים הוצגו כתשובה הלכתית ברורה.

הגיליון באמשינוב - לא מוזכר על שיח פנימי

לדברי גורמים המעורים בפרטים, מאחורי הקלעים של אותו צייצן עמד מכבש לחצים כבד שהופעל על בנו של הרבי כדי לחלץ ממנו שמץ של התבטאות שתסייע "לכבות את האש".

מערכת 'כיכר השבת', כמובן, צועדת לחלוטין ומביאה את שיטת רוב מנין ובנין של גדולי ופוסקי הדור האוסרים את העלייה להר הבית - לחלוטין. אך מכאן ועד לניסיון המגושם להציג "תגובה קדושה ורשמית" של הרבי, תוך עיוות העובדות שהודפסו בעלון החסידות הרשמי - המרחק הוא כרחוק מזרח ממערב. הדברים שפורסמו בשם האדמו"ר נותרו מדויקים, ואינטרסנטים כאלה ואחרים לא ישנו את המציאות.

15
"עלו בטהרה כהלכה" כשרוב בנין של פוסקי ההלכה בדור האחרון אוסרים אז זה בפירוש שלא כהלכה, לגבי הטהרה כבר פסקו שאין יודעים היום בין זב לבעל קרי וודאי שכולם זקנים היום וכו' וכו' והאם השוטרים והשומרים המלווים את העולים גם "עולים בטהרה כהלכה" ונוסף לזה הויכוח הלאומי ציוני..
זוכמיר
חזוא כותב במפורש שאין מושכ בזמננו של טומאת זב
הלכה
14
אחרי שאנחנו לא אחראים לחילונים כי אין ערבות למי שאינו מעוניין בה אז יש זכות ללומדי תורה ויודעי הלכה לעשות את הכתוב וברור . בזמנו אחרי ששת הימים אסרו כי חששו לעולים שאינם שומצ"ים והמבין יבין וישכיל .
יהודי
13
מי שיודע ללמוד! (לא צריך להיות מבין גדול בחצרות) כדי להבין שהוא לא דיבר הלכה למעשה ורק הלכה ולא למעשה! א. הוא אומר שצריך מקווה וא"כ הוא לא דיבר על הגזירה של גדול"י שחששו שאנשים לא יטבלו כי זה לא היה הדיון ב. הוא אומר שיש מקום קטן שאפשר להיכנס לשם והוא לא אומר איפה כי הוא אומר שהוא לא יודע בדיוק איפ
חס וחלילה!
לגבי ב. אפשר לדעת בקלות. עוד בתקופת רדבז 1512 ידעו.
סיון כרמי
12
במחילה מכבודכם ,הבן של האדמור עלה בקולו לרדיו קול חי ואמר במפורש שדעתו של אביו האדמור שאין לעלות בשום פנים ואופן להר הבית,אז עזבו את מה שנכתב בטויטר וכו'
ישראל
11
מאז חתימת התלמוד אין לנו כח לגזור גזירות. ממילא אין שום אפשרות הלכתית לומר ש"אסור" לעלות להר הבית. אפשר לומר שזו המלצה של רוב גדולי הדור כי זה עלול לגרור בעיות שונות. כאשר השיח ישתנה כולם יוכלו להירגע..
דוד
המג"א בהלכות שבת אמר את זה לגבי לגזור גזירה ג' כדי שלא יעברו על א' שזה דאורייתא אבל לבי תקנות בסימן תקנ"א הוא אומר במפורש שעושים את זה וחשש של כרת כשלא יודעים איפה הגבול ברור שמותר ואפילו צריך ועיין שבט הלוי בזה וההוכחה שברבנות גם יודעים לפחות כמוך ללמוד
אינו יודע לדמות מילתא למילתא
10
א. מדוע יש 'פילסוף' כ"כ מורחב על הלכה ידועה במשך עשרות שנים של איסור עליה להר הבית ע"י כל גדולי הפוסקים כולל הרבנות הראשית? ב. ממתי האדמו"ר מאמשינוב נהיה פוסק הלכות? גם בענייני שבת וכו' שואלים את האדמור מאמשינוב ויזניץ או סדיגורה? גם בכשרות ישנן חילוקי דעות רבים האם גם על זה יפלספו ללא סוף כי מישהו
מאיר
העניין בעלייה להר הבית שבהלכה היבשה אין שום איסור וזה ברור ופשוט לכל בר דעת וזמנו היה חשש גדול שיבא להפקר ויכנסו למקומות שאסורים אבל מאז השתנה המון ויש ארגונים מיוחדים שקמו בשביל לשמור על העניין שחס ושלום לא יכנסו למקומות האסורים
נושא מורכב
9
מחפשים מצות חוץ ממצות עליה להר הבית? - בשאר המצות הכל בסדר - תפלה? - תורה? - לשון הרע? - קדושה?
חסיד
8
תתגייסו כבר במקום לבלבל את השכל
אברך כאוב
7
כמה מילים אעלה אני זוכר את אותם המילים של גאון דורות הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל שאמר לי כאשר דברנו בעניני המקדש נס מהשמים שלא באים לשאול אותנו הלכות וד"ל
יעקב
6
הרבי הקדוש מאמשינוב תמיד היה פחות לחיץ פוליטית איש אמת ותורהצדחק אמיתי . יישר כח על הקול האמיץ! לגאולה שלמה.
יוסף

