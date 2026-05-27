האדמו"ר מאמשינוב ( צילום: י. פריד )

הסערה ההלכתית והציבורית שפרצה בעקבות חשיפת דבריו המפתיעים של האדמו"ר מאמשינוב בנוגע לעלייה להר הבית בזמן הזה, מסרבת לרדת מסדר היום - והשבוע היא כבר תורגמה הלכה למעשה בשטח.

מנתונים שמסרה מנהלת הר הבית, בעקבות החשיפה כאן ב'כיכר השבת', נרשם היום זינוק של כ-20% במספר העולים להר הבית לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בין כ-300 העולים שעלו בטהרה על פי כללי ההלכה, נצפו חרדים רבים, חלקם כאלו שעשו זאת לראשונה בחייהם. אולם הנתון המעניין ביותר מגיע ממה שמכונה כיום בעגה המקומית "מסלול אמשינוב". קבוצה של למעלה מעשרה עולים חרדים נכנסה למסלול הקצר ביותר (הצמוד לכותל המערבי מבפנים), שאינו נכנס לעובי ההר, וזאת בהסתמך על השיחה המדוברת של האדמו"ר. יצוין כי אמש נסגר ההר לעליית יהודים עד ליום ראשון הקרוב בשל חג מוסלמי. ביום ראשון, עם פתיחתו מחדש, צפויה עליית המונים ותפילת רבים לרפואתו של המקובל הגאון רבי דב קוק מטבריה, שהתבטא לאחרונה כי "מצווה גדולה כיום לעלות להר הבית בטהרה, לייהד את המקום ולהשיב בכך את השכינה לציון". הפרסום המהדהד ב'כיכר השבת' הכה גלים, וכצפוי, עורר בהלה בקרב גורמים מסוימים. בתוך כך, בחר אחד מצייצני הרשת להעלות "ציוץ מחאה" פתלתל ובלתי מובן, שבו התיימר להציג "הודעה רשמית" מטעם בנו של האדמו"ר, הרב משה מיליקובסקי. בציוץ נכתב בשם הבן: "נדהמנו מהוצאת הדברים של הרבי מהקשרם... לקחו שיח הלכתי פנימי שנערך לפני שנה ופורסם בעלון פנימי, ובחוסר יושר פרסמו זאת כאילו הרבי מתיר". עוד הוסיף הצייצן משפט תמוה לפיו הדברים בעלון "נועדו רק לאלו שמבינים את סוג התשובות של הרבי".

יהודים בהר הבית השבוע ( צילום: מינהלת הר הבית )

בשוק התקשורת החרדי והחסידי התקבל הציוץ הזה בגיחוך רב, וגרר ביקורת נוקבת על עצם הניסיון לעשות שימוש בשמו של אדמו"ר מסדר גודל כזה דרך פלטפורמות רדודות.

ראשית, מדובר בבושה לחצר חסידית מכובדת ובטח לאדמו"ר קדוש, שדבריו כביכול יתווכו לציבור הרחב באמצעות ציוץ בטוויטר. כל מי שמכיר ולו במעט ניהול של חצר חסידית, יודע שדברים והבהרות מעין אלו יוצאים אך ורק דרך המשב"קים הרשמיים, או באמצעות דמויות תורניות בכירות ומורמות מעם - ולא דרך הודעות ברשתות חברתיות.

מעבר לכך, גם טענות ה"הכחשה" עצמן קורסות אל מול המציאות ההלכתית והעובדתית.

"הוצאת דברים מהקשרם"? ב'כיכר השבת' הובאו הדברים מילה במילה, כפי שהודפסו שחור על גבי לבן בעלון הרשמי של החסידות, ללא תוספת או גריעה. להיפך, בכתבה עצמה אף הודגשה התמיהה הגדולה לנוכח העובדה הידועה שהאדמו"ר נזהר בקדושתו הגדולה אפילו מלהכניס את אצבעותיו בין אבני הכותל המערבי.

"שיח פנימי מלפני שנה"? בעיון קל בעלון המדובר, אין שום אזכור, ולו ברמז, לכך שמדובר ב"שיח פנימי", ובוודאי שלא נכתב שם שהדברים נאמרו לפני שנה. הדברים הוצגו כתשובה הלכתית ברורה.

הגיליון באמשינוב - לא מוזכר על שיח פנימי

לדברי גורמים המעורים בפרטים, מאחורי הקלעים של אותו צייצן עמד מכבש לחצים כבד שהופעל על בנו של הרבי כדי לחלץ ממנו שמץ של התבטאות שתסייע "לכבות את האש".

מערכת 'כיכר השבת', כמובן, צועדת לחלוטין ומביאה את שיטת רוב מנין ובנין של גדולי ופוסקי הדור האוסרים את העלייה להר הבית - לחלוטין. אך מכאן ועד לניסיון המגושם להציג "תגובה קדושה ורשמית" של הרבי, תוך עיוות העובדות שהודפסו בעלון החסידות הרשמי - המרחק הוא כרחוק מזרח ממערב. הדברים שפורסמו בשם האדמו"ר נותרו מדויקים, ואינטרסנטים כאלה ואחרים לא ישנו את המציאות.