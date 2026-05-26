האדמו"ר מקוזמיר על ציון זקינו הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר זי"ע ( צילום: י. פריד )

התפתחות היסטורית מסעירה את העולם היהודי והחסידי: ראש עיריית קזימירז' דולני (קוזמיר) שבפולין, הכריז השבוע בישיבת המועצה השבועית של העיירה כי הושג סיכום עקרוני עם ממשלת פולין, לפיו בית העלמין היהודי הישן של העיירה, יושב לידיים יהודיות ויהפוך לאתר הנצחה רשמי ליהודי קוזמיר ולאדמו"ר שעמד בראשם. במרכז בית העלמין טמון מייסד השושלת, האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, זקינו של בעל 'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע. ההחלטה המרעישה מגיעה באורח פלא כשבועיים בלבד לאחר מסע התפילה שערך נכדו, האדמו"ר מקוזמיר, על מקום קבורתו המחולל של זקנו.

האדמו"ר מקוזמיר על ציון זקינו הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר זי"ע ( צילום: י. פריד )

בית העלמין, שחולל קשות בתקופת השואה על ידי הנאצים ובהמשך על ידי גורמים מקומיים, הפך ברבות השנים לחלק ממגרש הספורט של בית הספר המקומי. במשך שנים ארוכות נאלצו החסידים לחזות בכאב עצום במשחקי כדורגל שנערכו ממש מעל קברי הקודש, כאשר על מקום הציון עצמו הונחה פרוכת בלב מגרש המשחקים.

לפי התוכנית, הפרטים האחרונים של ההסדר המשפטי נסגרים בימים אלה ממש, והכרזה רשמית צפויה להתפרסם בקרוב. השטח הקדוש, שספג ביזוי במשך עשרות שנים, חוזר סוף סוף לייעודו המקורי ויגודר כראוי לכבוד התורה והחסידות.