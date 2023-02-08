דרמה היסטורית בפולין: שבועיים בלבד לאחר מסע התפילה המרגש של האדמו"ר מקוזמיר, על מקום ציון זקינו הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, באמצע מגרש כדורגל בפולין, הודיע ראש העיר קזימירז' דולני על מהלך דרמטי לסיום חילול הקודש, וזאת אחרי שנים של מאבקים משפטיים נגד משחקי הכדורגל ומסיבות הילדים מעל קברי הצדיקים (חסידים)
כשישראל היו במצרים, והרגישו ש'נגמר' להם, צעקו 'קוצר רוח ועבודה קשה', ובלי שום 'מוחין'. המדרש אומר: "ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה"! | מאמר ליארצייט של רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע (חסידים)