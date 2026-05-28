בתוך כך, התרגשות רבה וציפייה דרוכה נרשמת בקרב המוני החסידים ועמך בית ישראל, עם היוודע דבר השינוי בלוח הזמנים של המסע: שלא כפי התוכנית המקורית, האדמו"ר החליט לשבות את השבת הקרובה לכלל החסידים בעיר הקודש ירושלים.

לצורך השבת הנכספת הושכר אולם 'אור החיים' רחב הממדים ברחוב עזרא בירושלים, אליו צפויים לנהור המונים מבני קרתא דשופריא כדי להסתופף בצלו של האור הגדול שהגיע מעבר לים וליהנות מנועם זיוו.

על פי התוכנית, האדמו"ר יערוך באולם את כלל התפילות והשולחנות הטהורים; בליל שבת קודש ייכנס האדמו"ר לעריכת השולחן הטהור בשעה 22:45, וברעווא דרעווין לסעודה שלישית בשעה 19:30.