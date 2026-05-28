כיכר השבת
אחרי שבע שנים

בדמעות ובקריעת דש בגדו; זקן הפוסקים מארה"ב נחת בארץ ושינה את התוכניות 

זקן הפוסקים החסידיים מארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת השבוע בארץ ישראל למסע בן שבועיים ימים • התחנה הראשונה: קריעת בגד ובכי תמרורים מול מקום המקדש השמם • ההפתעה לחסידים: האדמו"ר ישבות בירושלים ויערוך את השולחנות הטהורים באולם ענק ברחוב עזרא | כל הפרטים ותיעוד ראשוני מהמסע הקודש (חסידים)

האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות בציבור החסידי בארה"ק, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, נחת ביום שלישי השבוע בארץ הקודש, וזאת לאחר שבע שנים שלא ביקר בארץ חמדת אבות, למסע רוחני מרומם והיסטורי שיימשך שבועיים ימים.

האדמו"ר מסערדאהעלי על המטוס בדרכו לארץ (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר, הנמנה על גדולי מורי ההוראה ומצדיקי הדור הבולטים בבורו פארק, הגיע כשהוא מלווה בפמליית חסידים לקראת שרשרת מעמדים, ביקורי קודש ותפילות במקומות הקדושים הצפויים לעורר הדים רבים בעולם התורה והחסידות.

מיד ביומו הראשון של מסע הקודש, בחר האדמו"ר לשים את פעמיו אל עבר הר הצופים בירושלים. משם, השקיף בצער עמוק אל עבר מקום המקדש, ותוך כדי שהוא פורץ בבכי נסער קרא קריעה בדש בגדו כהלכה, כשהוא מתבונן בדמעות שליש על הר הקודש השמם "אשר שועלים הילכו בו".

האדמו"ר מסערדאהעלי צופה אל מקום המקדש (צילום: באדיבות המצלם)

בתוך כך, התרגשות רבה וציפייה דרוכה נרשמת בקרב המוני החסידים ועמך בית ישראל, עם היוודע דבר השינוי בלוח הזמנים של המסע: שלא כפי התוכנית המקורית, האדמו"ר החליט לשבות את השבת הקרובה לכלל החסידים בעיר הקודש ירושלים.

לצורך השבת הנכספת הושכר אולם 'אור החיים' רחב הממדים ברחוב עזרא בירושלים, אליו צפויים לנהור המונים מבני קרתא דשופריא כדי להסתופף בצלו של האור הגדול שהגיע מעבר לים וליהנות מנועם זיוו.

על פי התוכנית, האדמו"ר יערוך באולם את כלל התפילות והשולחנות הטהורים; בליל שבת קודש ייכנס האדמו"ר לעריכת השולחן הטהור בשעה 22:45, וברעווא דרעווין לסעודה שלישית בשעה 19:30.

מודעה על השבת בצל האדמו"ר מסערדאהעלי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי צופה אל מקום המקדש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בהר הצופים (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ארץ ישראלהר הצופיםמסע הקודשהאדמו"ר מסעלדארי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

אחרי שבע שנים

|

בגלל התעניות

|

עד השעות הקטנות 

|

קול תורה בלב הערפל

|

עדות מכלי ראשון

|

בהשתתפות בן האדמו"ר מגור

|

מאן מלכי רבנן

||
1

שני הצדדים סביב שולחן אחד

||
11

זכר צדיק לברכה

|

הזמנה מילתא היא

||
3

עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים

||
2

צפו בגלריה

||
1

ללא מודעות וללא הכנה

||
2

על מה שוחחו? 

||
1

תחת השמש הקופחת

|

על חורבות אולפני התקשורת

||
10

אחרי שעות של דאגה

||
1

דרמה בי-ם | הקנאים איבדו עשתונות

||
12

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר