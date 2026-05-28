כיכר השבת
בהשתתפות בן האדמו"ר מגור

שכן הטוב מדבורה הנביאה; ראש ישיבת 'בית מאיר' ריתק את חסידי קומרנא בטיש הילולא

האדמו"ר מקומרנא ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו זצ"ל • רגע מרגש נרשם כראש ישיבת 'בית מאיר' השכנה העלה קווים לדמותו של בעל ההילולא שהאיר את האזור כולו באור החסידות • צפו בגלריה (חסידים)

הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)

במלאת 36 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנת מנחם' מקומרנא זצ"ל, ערך השבוע בנו, האדמו"ר מקומרנא, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, בהשתתפות חסידים ואנשי מעשה.

במהלך הטיש נרשם רגע מרגש כאשר אורח רם מעלה, השכן הקרוב, הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית מאיר' השוכנת בבניין הסמוך לבית המדרש, הופיע בסעודה ואף כובד על ידי האדמו"ר לשאת דברים. ראש הישיבה העלה קווים לדמותו של בעל ההילולא, וסיפר בהתרגשות מזיכרונותיו על הרבי זצ"ל, אשר האיר לכל תושבי האזור כולו באור החסידות ובתורתו הצרופה.

בשולחן הטהור נטלו חלק גם האדמו"ר מזוטשקא, והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, המתגורר אף הוא בסמיכות מקום.

הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)
הילולא קדישא בקאמארנא (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מזוטשקאטיש הילולאהרב צבי רוטברגהאדמו"ר מקומרנאהרב ישראל מנחם אלתר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

עדות מכלי ראשון

|

בהשתתפות בן האדמו"ר מגור

|

מאן מלכי רבנן

||
1

שני הצדדים סביב שולחן אחד

||
11

זכר צדיק לברכה

|

הזמנה מילתא היא

||
3

עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים

||
2

צפו בגלריה

||
1

ללא מודעות וללא הכנה

||
2

על מה שוחחו? 

||
1

תחת השמש הקופחת

|

על חורבות אולפני התקשורת

||
10

אחרי שעות של דאגה

||
4

דרמה בי-ם | הקנאים איבדו עשתונות

||
11

רשת של לחצים

||
43

לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים

||
3

עֵינֵי הָעֵדָה | תפילות בחסידות

|

צפו בגלריה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר