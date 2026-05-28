במלאת 36 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנת מנחם' מקומרנא זצ"ל, ערך השבוע בנו, האדמו"ר מקומרנא, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, בהשתתפות חסידים ואנשי מעשה.

במהלך הטיש נרשם רגע מרגש כאשר אורח רם מעלה, השכן הקרוב, הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית מאיר' השוכנת בבניין הסמוך לבית המדרש, הופיע בסעודה ואף כובד על ידי האדמו"ר לשאת דברים. ראש הישיבה העלה קווים לדמותו של בעל ההילולא, וסיפר בהתרגשות מזיכרונותיו על הרבי זצ"ל, אשר האיר לכל תושבי האזור כולו באור החסידות ובתורתו הצרופה.

בשולחן הטהור נטלו חלק גם האדמו"ר מזוטשקא, והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, המתגורר אף הוא בסמיכות מקום.