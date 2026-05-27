גולדקנופף: "שרה קפצה ואמרה: השתגעת? להם אתה תיתן סגן?"

ח"כ יצחק גולדקנופף ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

יו״ר יהדות התורה ח״כ יצחק גולדקנופף טען כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו מנעה את מינויו לתפקיד סגן ראש הממשלה, לאחר שלדבריו התפרצה במהלך השיחה עם ראש הממשלה ואמרה: “להם אתה תיתן סגן? השתגעת?”.

בדבריו בוועידת החינוך השנייה של בית שמש, סיפר גולדקנופף על המגעים הקואליציוניים לאחר הבחירות האחרונות וטען כי האדמו״ר מגור הנחה את נציגיו להתעקש על קידום חוק הגיוס. לדבריו, “רצינו שמה שהיה עד היום ימשיך, בן ישיבה בא עם פתק לראש הישיבה שלו, חותם, מקבל פתק וממשיך ללמוד. הרב׳ה מגור אמר לי לדרוש את תפקיד סגן ראש הממשלה”.

שרה נתניהו ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

עוד הוסיף כי כאשר העלה את הדרישה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, התערבה רעייתו והתנגדה לכך. “כשאמרתי את זה לביבי, אשתו קפצה ואמרה ‘להם אתה תיתן סגן? השתגעת?’ הרב׳ה אמר אולי סגן שר ביטחון יסדר את חוק הגיוס”, אמר.

גולדקנופף תיאר כי בסופו של דבר הוצע לו תפקיד שר השיכון במקום, אך לדבריו הוא לא ראה בכך הישג משמעותי. “מה אני אעשה עם זה? אני לא צריך לא עוד עוזרים ולא עוד חדרים”, אמר, והוסיף כי נתניהו אמר לו שיוכל להשתמש בתפקיד כדי לקדם את סוגיית הגיוס ולשמור על קשר ישיר עמו.