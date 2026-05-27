כיכר השבת
תיעוד מהמחאה הלילית 

מעצר לומדי התורה | עשרות תלמידי ישיבות הפתיעו והפגינו מול ביתו של מפקד כלא 10

עשרות מפגינים הפגינו בלילה מול ביתו של מפקד כלא 10 בקרית אתא • המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות • המוחים: "אולי יקבלו הרהורי תשובה" | צפו בתיעוד (חרדים)

ההפגנות מול בית מפקד כלא 10
ההפגנות מול בית מפקד כלא 10| צילום: צילום: ללא קרדיט

מחאה סוערת התקיימה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בסמוך לביתו של מפקד כלא 10 בקרית אתא, במסגרת גל המחאות נגד מעצרם של . פעילים הגיעו למקום והפגינו בקריאות נגד מדיניות המעצרים, תוך שהם מבהירים כי "גל המחאות ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות".

במהלך המחאה הגיעו כוחות משטרה למקום והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות אך המוחים לא נרתעו והמשיכו להשמיע את קולם נגד "רדיפת לומדי התורה".

המחאה התקיימה על רקע מעצרם של שלושה תלמידי ישיבה נוספים שהוסגרו הלילה לידי המשטרה הצבאית והועברו לכלא צבאי.

המפגינים הבהירו במהלך המחאה: "אם קציני המשטרה הצבאית וגורמי האכיפה ירגישו על בשרם קצת ממה שהם עושים למשפחות ולבני התורה אולי יקבלו הרהורי תשובה".

ההפגנות בשער בנימין
ההפגנות בשער בנימין| צילום: צילום: דוד מילר

ארגוני המחאה הצהירו בסיום המחאה הלילית כי "גל המחאות כנגד סגל הפיקוד ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות". הם הבהירו כי לא יסתפקו במחאות מול תחנות משטרה ובסיסי צבא, אלא ימשיכו להגיע גם לבתיהם הפרטיים של בכירי האכיפה, כדי שאלה "ירגישו על בשרם" את המצוקה שהם גורמים למשפחות החרדיות.

גיוס חרדיםהפלג הירושלמיאשקלוןמשטרה צבאיתמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר