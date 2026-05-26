תיעוד מהכותל; גולדקנופף בשיחה לילית צפופה עם ראש ישיבת 'עטרת ישראל'
בין האלפים שנהרו במוצאי החג לכותל המערבי, נצפו תלמידי ישיבת "עטרת ישראל", בראשות ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי | בין קהל ההמונים נצפה חבר הכנסת, יצחק גולדקנופף, ששוחח ממושכות עם ראש הישיבה בעיצומו של המעמד (חרדים)
מאות עמלי תורה נהרו השבוע לאתרא קדישא מירון, ועקבו בחרדת קודש אחר מעמד פדיון פטר חמור שערך הפוסק הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, ובראשות הגה"צ רבי אלעזר שטרן, המרא דאתרא של מירון | ההידור המפתיע מחשש לכשרות, הבירור המדוקדק של תהליך הלידה והרגע המרטיט של זעקת י"ג מידות ותקיעת שופר במרומי ההר | סיקור ותיעוד (חרדים)
סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל 'כיפות שחורות' לדיון סוער ונוקב במיוחד | מהצעת החוק להסדרת תנאי העריקים החרדים בכלא, דרך הפיצוץ בין נציג 'יש עתיד' לציונות הדתית על ישיבות ההסדר והצהרת ה'מימון' של לפיד, ועד לקרב המפתיע על השורשים מווילנה • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
בין האלפים שנהרו במוצאי החג לכותל המערבי, נצפו תלמידי ישיבת "עטרת ישראל", בראשות ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי | בין קהל ההמונים נצפה חבר הכנסת, יצחק גולדקנופף, ששוחח ממושכות עם ראש הישיבה בעיצומו של המעמד (חרדים)
מעצר בן הישיבה מצית מתיחות הולכים לקראת חידוש ההפגנות | הוועדה אישרה את מינוי גופמן | זעם בטורונטו על תלישת המודעות הילדה הנעדרת | זמיר הדיח את הפצ"רית לשעבר | כיפות שחורות בפרק סוער במיוחד | התחממות קלה ומזג אוויר שמשי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות" הערב בפרק סוער ללא פילטרים בהנחיית יוסי סרגובסקי, עם כל הנושאים הרותחים שעל סדר היום | חברי הפאנל: ח"כ סימון דוידסון ('יש עתיד'), נתנאל איזק (מנכ"ל משרד ירושלים והמורשת לשעבר), עו"ד נתן רוזנבלט (איש תקשורת) וחנני ברייטקופף (עיתונאי 'כיכר השבת') • צפו בהצצה מהתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב בשעה 20:00 ב'כיכר השבת' (אולפן כיכר)
כמנהגו בקודש, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, פקד השבוע את מקום המקדש, כמנהגו הקבוע בשלוש רגלים | ראש הישיבה נצפה תחילה כשהוא עומד בהתרגשות וכיסופים מול מקום המקדש, ובהמשך ירד לרחבת הכותל המערבי ושפך שיח ותפילה חרישית במשך זמן רב לישועת הכלל והפרט (חרדים)
במהלך נסיעה של שיירת חצר המלוכה הצרפתית מפריז לטורס, התמוטט רופא החצר ד"ר אליהו מונטלטו ומת | המלכה הנוצרייה, דאגה לחנוט את גופתו ושלחה אותה מלווה במורטירה ובבני משפחת מונטלטו לאמסטרדם | פרק שלישי בסדרה (היסטוריה)
600 רחפנים ועשרות טילים מחקו בתים של חברי קהילת בית חב"ד בקייב אוקראינה והותירו אותם ללא קורת גג. אלא שדווקא מתוך האפר, בבוקרו של בליץ רוסי חסר תקדים, נחנך כולל לימוד לפנסיונרים: "זה הניצחון שלנו" (בעולם)
ועידת החינוך המיוחד באידיש שהתקיימה בבני ברק - הראשונה מסוגה לכלל מוסדות דוברי האידיש בעיר - אירחה רגעים מכוננים בכינוס מקצועי ונחשוני, בראשות הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א ובהשתתפות ראש העיר הרב חנוך זייברט, אישי חינוך מובילים ומרצים מן השורה הראשונה | הוועידה, יוזמה ייחודית של רשת 'שתילים' ות"ת 'אור הבעש"ט', העניקה כלים מקצועיים למחנכים ולמנהלי המוסדות דוברי האידיש | פאנל מרתק ושולחן עגול עם יועצים חינוכיים שעמדו על דרכי התקשורת והגישה הנכונה לילדים המיוחדים בכיתות השילוב | שבחים רבים להנהלת 'שתילים' ות"ת אור הבעש"ט, על היוזמה הייחודית (חרדים)
לרגל יום הללא עישון הבינלאומי, ועם הטבה חסרת תקדים של 40% הנחה לסדנה המבוקשת, יצאנו לבדוק למה דווקא בציבור שלנו כל כך קשה להוריד את הקופסה מהשולחן, שמענו מאברך חרדי שעישן 2 קופסאות ביום איך הוא יצא לחופשי במפגש אחד, וגילינו למה התירוץ של "זה עוזר לי להתרכז בלימוד" הוא השקר הכי גדול שמכרו לכם.
באישון לילה, בין בית שמש למושב תירוש, נעצר רכבם של שני בני ישיבה במחסום פתע אזרחי. המשטרה האזרחית הסגירה את מאיר סבג, שהוגדר כעריק, למשטרה הצבאית, תוך שימוש במצג שווא מרגיע| קריאה דחופה לבני הישיבות: "אל תהיו תמימים" (חרדים)
תמונותיה של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת זה יותר משבוע וחצי, נתלשו מלוחות מודעות ומעמודים ברחבי העיר הגדולה | תושבים טוענים לאנטישמיות ונזכרים בתלישות דומות של פוסטרים עבור החטופים בעזה עד לפני מספר חודשים (יהודים בעולם)
גל מעצרים נרחב בשכונה החב"דית הגדולה בעקבות שורת מקרי פשיעה, אלימות ואנטישמיות בשבועות האחרונים | בין האירועים הבולטים: תקיפה באבנים של בחור ישיבה על ידי אנטישמי מוכר שרדף אחריו ברחוב, פריצות חוזרות ונשנות לבתי מגורים, וגניבת תפילין מבית כנסת (חרדים)
מאות משתתפות בשבת נופשון והתעלות של עמותת "שלובות" שהתקיימה בנתיבות | ארגון "שלובות", המעניק מעטפת חברתית ורצף חיים משמעותי לנערות ובוגרות עם תסמונת דאון המתגוררות בבית הוריהן, קיים את השבת המיוחדת כחלק מפעילותו לאורך ימות השנה עבור הבנות, והעניק בכך מרחב התאווררות גם להורים ולבני המשפחה | עם צאת השבת הבנות הביעו את הוקרתן הנרגשת למערך המתנדבות המסורות ולצוות ההנהלה (חרדים)
מכתב מטלטל ורווי דמעות מציג שבר עמוק ואכזבה קשה בקרב גננות 'רשת הגנים' של אגודת ישראל: ערב חג השבועות, בעיתוי פוגעני ומזלזל, שוגרו מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות בביתר עילית במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר | במילים נוקבות הן מגוללות מסכת של התעמרות לכאורה, וזעקה שאי אפשר לשתוק מולה ושלא תשאיר אתכם אדישים | כל הפרטים (חרדים, בארץ)
0 תגובות