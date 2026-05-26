כיכר השבת
דרמה לילית

מארב, הונאה ומעצר: כך בחור ישיבה הוסגר לידי המשטרה הצבאית

באישון לילה, בין בית שמש למושב תירוש, נעצר רכבם של שני בני ישיבה במחסום פתע אזרחי. המשטרה האזרחית הסגירה את מאיר סבג, שהוגדר כעריק, למשטרה הצבאית, תוך שימוש במצג שווא מרגיע| קריאה דחופה לבני הישיבות: "אל תהיו תמימים" (חרדים)

הפגנות הפלג הירושלמי (צילום: רונן שטלצר)

בחור ישיבה מחשובי תלמידי ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש נעצר הלילה (שלישי) במארב משטרתי מתוכנן.

מדובר בחור מאיר סבג שנתקל בשעה שתיים בלילה במחסום פתע שהציבה המשטרה האזרחית על הכביש שבין למושב תירוש.

הבחור, שעשה את דרכו חזרה לישיבה לאחר שביקר בבית הוריו כדי לסייע להם, לא חשד כלל שנסיעה שגרתית זו תהפוך לסיוט. הרכב בו נסע נעצר לבדיקת מסמכים, ועם הזנת פרטיו של סבג במסוף המשטרתי התברר לשוטרים כי הוא מוגדר כעריק. חברו לנסיעה, שפרטיו נבדקו אף הם, שוחרר לאחר שהמערכת הראתה כי מעמדו עדיין מוסדר.

על פי עדויות מזירת האירוע, הכוחות בשטח נקטו במצג שווא מכוון כדי למנוע התלקחות או הזעקת עזרה. השוטרים הרגיעו את הבחורים וטענו בפניהם כי המשטרה הצבאית המוזמנת למקום אינה מתכוונת לבצע מעצר, אלא אך ורק למסור זימון רשמי ללשכת הגיוס. בשל ההטעיה הזו, הבחורים לא מיהרו ליצור קשר עם מערכי החירום.

תוך רבע שעה בלבד הגיע למקום רכב מוסווה ממנו קפצו שלושה בלשים בלבוש אזרחי יחד עם חייל, אשר כבלו את הבחור, הכניסו אותו לרכבם ונעלמו מהמקום בנסיעה מהירה.

גורמים בסביבת הישיבה יוצאים בקריאה דחופה לציבור הבחורים והאברכים: 'אל תהיו תמימים, המערכת פועלת בכל הדרכים'.

יצוין כי האירוע מתרחש על רקע הסירוב של משטרת ישראל להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות. המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום, אולם במשטרה נמסרה תשובה שלילית לבקשה.

במקביל, משרד הבינוי והשיכון החל ליישם סנכרון מחשוב אוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל, כאשר אזרח שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים.

6
כבלו את ידיו לאן הגענו איזה בושה למדינה.לא אתפלא אם נחטוף מכה שלא חלמנו חס וחלילה.אם אין הבנה מזה בחור ישיבה החיים לא חיים.
גל
חס ושלום וגם אם זה אמת לא כותבים את זה על תפתח פה לשטן
שמעון
5
חלאות!
'קרק'
4
2 בלילה גנבו לי את הג'יפ בהמלטות על אותו הכביש, חבל שהמשטרה לא הצליחה לתפוס אותם, הג'יפ יש לו עבירות גבוהה ממקום למקום ויכול לשמש לפעילות טרור, אם רחף צה"ל מתמודד אז בטח שלא עם ג'יפ סמרואי שנת 84.
הראל מתירוש
3
איזה גועל
אבי
2
פשששש איזה מסירות.... חבלז. פה בדרום איזור באר שבע כל לילה פריצות של בדואים. גנבות על ימין ועל שמאל. לא ראיתי כזאת מוטיבציה של המשטרה. פשוט בושה. מדינה אפילה!!!!!
דרומי
1
המפקדים במשטרה יותר חכמים מהמפכ"ל ולא מחפשים בלגן ברחובות (ואני נגד אלימות )
שמעון

