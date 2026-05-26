מארב, הונאה ומעצר: כך בחור ישיבה הוסגר לידי המשטרה הצבאית

הפגנות הפלג הירושלמי

בחור ישיבה מחשובי תלמידי ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש נעצר הלילה (שלישי) במארב משטרתי מתוכנן.

מדובר בחור מאיר סבג שנתקל בשעה שתיים בלילה במחסום פתע שהציבה המשטרה האזרחית על הכביש שבין בית שמש למושב תירוש. הבחור, שעשה את דרכו חזרה לישיבה לאחר שביקר בבית הוריו כדי לסייע להם, לא חשד כלל שנסיעה שגרתית זו תהפוך לסיוט. הרכב בו נסע נעצר לבדיקת מסמכים, ועם הזנת פרטיו של סבג במסוף המשטרתי התברר לשוטרים כי הוא מוגדר כעריק. חברו לנסיעה, שפרטיו נבדקו אף הם, שוחרר לאחר שהמערכת הראתה כי מעמדו עדיין מוסדר.

על פי עדויות מזירת האירוע, הכוחות בשטח נקטו במצג שווא מכוון כדי למנוע התלקחות או הזעקת עזרה. השוטרים הרגיעו את הבחורים וטענו בפניהם כי המשטרה הצבאית המוזמנת למקום אינה מתכוונת לבצע מעצר, אלא אך ורק למסור זימון רשמי ללשכת הגיוס. בשל ההטעיה הזו, הבחורים לא מיהרו ליצור קשר עם מערכי החירום.

תוך רבע שעה בלבד הגיע למקום רכב מוסווה ממנו קפצו שלושה בלשים בלבוש אזרחי יחד עם חייל, אשר כבלו את הבחור, הכניסו אותו לרכבם ונעלמו מהמקום בנסיעה מהירה.

גורמים בסביבת הישיבה יוצאים בקריאה דחופה לציבור הבחורים והאברכים: 'אל תהיו תמימים, המערכת פועלת בכל הדרכים'.

יצוין כי האירוע מתרחש על רקע הסירוב של משטרת ישראל להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות. המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום, אולם במשטרה נמסרה תשובה שלילית לבקשה.

במקביל, משרד הבינוי והשיכון החל ליישם סנכרון מחשוב אוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל, כאשר אזרח שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים.