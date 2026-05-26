זעם: מי העלים את תמונותיה של הנעדרת החרדית בת ה-14 מהרחובות

מודעת חיפושים שנתלשה ( צילום: לפי סעיף 27א )

11 יום חלפו מאז נראתה לאחרונה אסתי, נערה בת 14 מבית חרדי בטורונטו שבקנדה, והחיפושים אחריה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', אינם פוסקים. בשעות האחרונות מתפרסמים תיעודים מאזור החיפושים - המצביעים על מאפיינים אנטישמים קשים כלפי המקרה.

לפי התיעודים, ופוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות, מודעות ובהן תמונה של אסתי, לצד קריאה להשתתף בחיפושים אחריה - נתלשו מעמודים ולוחות מודעות, או נקרעו באגרסיביות בידי עוברי אורח. הדבר מצרף לטענות שנשמעו לאחרונה כי ישנו מניע אנטישמי הקשור להיעלמותה. אסתי נעלמה ביום שישי לפני יותר משבוע וחצי. מתנדבים רבים ואנשי מקצוע נמצאים במבצע חיפושים נרחב בניסיון לאתר כל קצה חוט שיוביל אליה. לפי שעה היא עדיין לא נמצאה. המשטרה המקומית, שפתחה בחקירה מאומצת, הביעה חשש כבד מאוד לשלומה ובטיחותה של הנערה, והקימה קו טלפון ייעודי ומיוחד לריכוז הדיווחים והטיפים מהציבור. יש גורמים שהביעו חשש מפני אירוע אנטישמי שכרוך בהיעלמותה, אולם אין כל פרטים המאששים זאת לפי שעה.

מודעות תלושות ( צילום: לפי סעיף 27א )

ביום ראשון השבוע חלה התפתחות בחיפושים כאשר המשטרה אישרה כי התקבל אימות על פיו הנערה נצפתה ביום שבת, ה-16 במאי, בסביבות השעה 12:01 בלילה באזור רחוב בת'רסט ורחוב הוטספור, וכמו כן קיים תיעוד המראה אותה במרכז העיר כשהיא על גבי אוטובוס בשעה 12:35 בלילה באותו התאריך. כדי להאיץ את קבלת המידע, הופץ פלייר רשמי המציע פרס כספי גבוה במיוחד של עד 25,000 דולרים עבור מידע שיוביל להחזרתה הבטוחה הביתה.

הצוותים, הפועלים בתיאום מלא עם עסקנים מקומיים, סורקים פיזית שטחים נרחבים ועוברים על פני שעות רבות של הקלטות ממצלמות אבטחה באזורים הרלוונטיים. המאמץ הקהילתי הגיע לשיאו לקראת חג השבועות, כאשר בהנחייתו ובהכוונתו של הגאון רבי משה מרדכי לווי, ובשל פיקוח הנפש הממשי הכרוך באירוע, הוחלט להמשיך את פעילות החיפושים הקהילתית במלוא המרץ ובמתכונת מלאה גם במהלך ימי החג. מוקד החירום של ה'שומרים' נותר פעיל באופן רציף, והחפ"ק המרכזי של הארגון, הממוקם בשדרות וילסון 345, פתח את שעריו לאורך כל סוף השבוע וימי החג לקבלת מתנדבים ולריכוז הנתונים.

עוד באותו נושא דאגה: אסתי בת ה-14 נעדרת כבר שבוע וחצי, קרוביה הציעו פרס ענק דוד הכהן | 25.05.26

עוד באותו נושא האם נעמדה מול המצלמות: "אסתי, אף אחד לא כועס, חזרי הביתה!" דניאל הרץ | 25.05.26

אסתי ( צילום: מהפרסומים הרשמיים )

אימה שירה קיימה מסיבת עיתונאים במטה המשטרה המקומית, לצידו של מפקד המחוז. האימא נעמדה מול עשרות מיקרופונים וכלי תקשורת, ובחרה לנצל את הבמה לפנייה ישירה, אישית אל בתה הצעירה.

"אסתי, מתוקה שלי, אם את צופה בזה – אנא חזרי הביתה", אמרה האם. בקול רועד ובבכי שזעזע את הנוכחים המשיכה: "אנחנו אוהבים אותך כל כך, ומתגעגעים אלייך מאוד. המשפחה שלך – כאן, ברחבי המדינה ובעולם כולו – מחפשת ומתפללת עבורך בכל דקה ודקה.

"בבקשה דעי זאת בבירור: את לא בצרות. אף אחד לא כועס עלייך. לא משנה מה קרה, כל מה שאכפת לנו ממנו זה לדעת שאת בסדר. אם את יכולה ליצור קשר עם מישהו - משפחה, חבר, משטרה, מי שזה לא יהיה - בבקשה עשי זאת. אנחנו רק רוצים לדעת שאת בטוחה".

האם פנתה לציבור בבקשה ממוקדת: "אנו מבקשים בדחיפות מכל מי שנמצא באזור לבדוק את מצלמות האבטחה שלו: מצלמות של פעמוני דלת, תיעוד מבנייני דירות, מצלמות של חזיתות חנויות, או סרטוני מצלמות רכב – החל מיום שישי בלילה ואילך. אפילו שניות בודדות של תיעוד יכולות לעזור למשטרה להתחקות אחר התנועות של אסתי ולהביא אותה הביתה בשלום".