דאגה: אסתי בת ה-14 נעדרת כבר שבוע וחצי, קרוביה הציעו פרס ענק

חרדה גדולה ודאגה עמוקה שוררת בקהילות היהודיות והחרדיות בטורונטו שבקנדה ומחוצה לה, בעקבות היעלמותה המסתורית של הנערה אסתר (אסתי) בת ה-14, אשר עקבותיה נעלמו מאז ערב יום שישי, לפני כשבוע וחצי.

הנערה, מבית חרדי, נראתה לאחרונה באזור פארק ארל ביילס שברחוב בת'רסט ושדרת שפרד מערב, בשעה 23:30 בלילה, ומאז נעלמה. כעבור זמן קצר יצאו מתנדבים רבים ואנשי מקצוע לתוך מבצע חיפושים נרחב בניסיון לאתר כל קצה חוט שיוביל אליה. לפי שעה היא עדיין לא נמצאה. המשטרה המקומית, שפתחה בחקירה מאומצת, הביעה חשש כבד מאוד לשלומה ובטיחותה של הנערה, והקימה קו טלפון ייעודי ומיוחד לריכוז הדיווחים והטיפים מהציבור. יש גורמים שהביעו חשש מפני אירוע אנטישמי שכרוך בהיעלמותה, אולם אין כל פרטים המאששים זאת לפי שעה. על פי התיאורים הרשמיים שפורסמו, אסתר היא בגובה של כ-1.57 מטרים, בעלת מבנה גוף בינוני-רזה, שיער חום ועיניים חומות. בעוד שבדיווחים הראשוניים נמסר כי היא נראתה ללא נעליים, כשהיא לובשת מכנסי טרנינג אפורים וחולצה ירוקה, מידע מודיעיני מעודכן וסרטוני אבטחה שנחשפו מאוחר יותר הצביעו על כך שהיא נצפתה כשהיא לובשת סוודר ארוך בעל שרוולים בצבע טורקיז עם כיתוב בחלקו הקדמי, תוך שהיא עדיין לובשת את המכנסיים האפורים. "את כולכם, ארורים": האיומים המצמררים על מנהל בית המדרש בעלזא נחמן שטרנהרץ | 09:32 בנוסף, חלה התפתחות משמעותית כאשר המשטרה אישרה כי התקבל אימות על פיו הנערה נצפתה ביום שבת, ה-16 במאי, בסביבות השעה 12:01 בלילה באזור רחוב בת'רסט ורחוב הוטספור, וכמו כן קיים תיעוד המראה אותה במרכז העיר כשהיא על גבי אוטובוס בשעה 12:35 בלילה באותו התאריך. כדי להאיץ את קבלת המידע, הופץ פלייר רשמי המציע פרס כספי גבוה במיוחד של עד 25,000 דולרים עבור מידע שיוביל להחזרתה הבטוחה הביתה.

ממדי החיפושים הלכו והתרחבו במהירות, כאשר אל כוחות המשטרה וארגוני החירום המקומיים, בהם ארגון 'הצלה' וארגון 'שומרים' טורונטו, הצטרפו גם צוותי חילוץ והצלה מיוחדים של ארגון 'חברים' שהגיעו במיוחד מרוקלנד שבארה"ב כדי לסייע בשטח.

הצוותים, הפועלים בתיאום מלא עם עסקנים מקומיים, סורקים פיזית שטחים נרחבים ועוברים על פני שעות רבות של הקלטות ממצלמות אבטחה באזורים הרלוונטיים. המאמץ הקהילתי הגיע לשיאו לקראת חג השבועות, כאשר בהנחייתו ובהכוונתו של הגאון רבי משה מרדכי לווי, ובשל פיקוח הנפש הממשי הכרוך באירוע, הוחלט להמשיך את פעילות החיפושים הקהילתית במלוא המרץ ובמתכונת מלאה גם במהלך ימי החג. מוקד החירום של ה'שומרים' נותר פעיל באופן רציף, והחפ"ק המרכזי של הארגון, הממוקם בשדרות וילסון 345, פתח את שעריו לאורך כל סוף השבוע וימי החג לקבלת מתנדבים ולריכוז הנתונים.

המשטרה וארגוני ההצלה פונים שוב ושוב אל הציבור ומבקשים להמשיך ולהפיץ את תמונתה של הנערה באופן הנרחב ביותר. הציבור מתבקש לגלות ערנות מרבית, לבדוק מצלמות אבטחה פרטיות ומצלמות רכב, ולדווח מיד על כל אדם העונה לתיאור או על כל פרט שיכול לסייע.

הוקם קוד QR מיוחד המאפשר לאזרחים להעלות ישירות למערכת המשטרתית קובצי וידאו או תמונות מחשידות, וכן הועמדו לרשות הציבור קווי הטלפון הישירים של המשטרה בטורונטו ומספרי החירום של ארגון השומרים, מתוך תקווה כי הלחץ הציבורי והמאמץ המשותף יניבו פרי ויביאו במהרה לבשורה המיוחלת על מציאתה בריאה ושלמה.