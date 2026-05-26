חוצפן שכזה: הפורץ חזר לבית החרדי שלוש פעמים ברצף אחרי שנעצר

החשוד שנתפס מיידה אבנים ( צילום: שמירה, קראון הייטס )

תושבי שכונת קראון הייטס החב"דית בברוקלין שבניו יורק, התמודדו בשבועות האחרונים עם רצף מדאיג של אירועי פשיעה, גניבות ותקיפות אלימות, אשר חלקן נשאו אופי אנטישמי מובהק.

הפעילות הפלילית הגוברת אילצה את מתנדבי ארגון התגובה המהירה המקומי "שמירה קראון הייטס" ואת שוטרי משטרת ניו יורק לנהל מרדפים ומבצעי סריקה נרחבים ברחבי השכונה, אשר הניבו בסופו של דבר שורה ארוכה של מעצרים, תוך ניסיון להשיב את הביטחון לרחובות. לפי הדיווח באתר COLlive, שגולל את סדרת המקרים, אחד האירועים החמורים והמדאיגים ביותר התרחש לא מכבר, בשעת בוקר מוקדמת, כאשר בחור ישיבה שהלך לתומו ברחוב גילה כי הוא נמצא תחת מעקב. החשוד, שהחל לרדוף אחרי הבחור באזור שדרות איסטרן פארקוויי ורחוב אלבני, סמוך מאוד למרכז חב"ד העולמי ה-770 המפורסם, יידה עברו אבנים בצורה מאיימת. מתנדבי ארגון השמירה שהוזעקו למקום פתחו בסריקות מהירות, איתרו את הקורבן המבוהל והכווינו את שוטרי ה-NYPD שעצרו את התוקף. בבדיקת פרטיו של החשוד התברר כי מדובר בעבריין אנטישמי מוכר, אשר נעצר כבר בעבר בגין תקיפה חמורה ממניע גזעני ואנטישמי בסמוך למרכז חב"ד העולמי-770 - אירוע שבו הכה עובר אורח בפניו תוך השמעת קללות וגידופים נגד יהודים ואף השליך פחית שתייה לעבר אזרח נוסף.

החשוד שנעצר בפריצה לאחד הבתים בשכונה ( צילום: שמירה, קראון הייטס )

במקביל לאירועי האלימות, כך דווח, השכונה חוותה מכת פריצות חסרת תקדים, כאשר חלק מהגנבים מפגינים תעוזה יוצאת דופן. באחד המקרים הבולטים, פורץ סדרתי שם לו למטרה נכס מגורים ברחוב יוניון - גם הוא סמוך למרכז החסידות.

הוא נתפס לראשונה בתוך הבית ונעצר, אך שוחרר וכעבור יומיים בלבד חזר לאותו המקום בדיוק במטרה לפרוץ אליו שוב, ונמלט ברגע האחרון. העבריין לא ויתר, וכעבור שלושה ימים נוספים זיהו אותו מתנדבי השמירה כשהוא חודר לנכס בפעם השלישית. המתנדבים חסמו את דרכו והוא נעצר בשנית על ידי שוטרי תחנת 71 של משטרת ניו יורק. במקרה אחר, שני פורצים חדרו למחסן בשדרות לפרטס וגנבו רכוש בשווי אלפי דולרים; אחד מהם העז לשוב לזירת הפשע פעם נוספת, ונעצר לאחר סריקות ממושכות.

תופעת הגניבות לא פסחה גם על מוסדות בשכונה, והביאה לפגיעה ברגשותיהם של התושבים. הדיווח מצביע על כך שמתוך בית כנסת מקומי, הממוקם באזור שדרות אמפייר ורחוב קינגסטון, נגנב זוג תפילין יקר ערך. המקרה נמצא תחת חקירה, וארגון השמירה פנה לציבור בבקשת עזרה לאיתור הרכוש הקדוש. לצד זאת, נעצרו ברחבי השכונה גנבי רכוש נוספים, בהם שופליפטר ששדד חנות מקומית באזור שדרות אמפייר, וגנב אופניים מוכר שנלכד "על חם" על ידי סייר של ארגון השמירה כשהוא עדיין מחזיק באופניים הגנובים.

גל המעצרים הנוכחי הוא המשך ישיר למאבק עיקש שמנהלים כוחות הביטחון המקומיים בחודשים האחרונים נגד פושעים חוזרים. מנתוני הסיכום של התקופה האחרונה עולה כי נעצרו עבריינים רבים בגין מגוון עבירות: תקיפה חמורה באמצעות מקל קשיח שהובילה לפציעת תושב, גניבת שלט של בית כנסת ברחוב קינגסטון, גניבת קורקינט חשמלי יקר ערך, פגיעה ברכוש, ניסיון שוד שבו נחטף ונשבר מכשיר טלפון נייד של אזרח, ואפילו מעצר של נהגת שנהגה בשכרות מופרזת וגרמה לתאונת דרכים באזור שדרות ברוקלין. בארגון השמירה שבים ומבקשים מהתושבים לשמור על ערנות גבוהה בכל שעות היממה, ומזכירים כי בכל מקרה של חשד או חירום יש ליצור קשר מיידי עם המשטרה ומוקד החירום של הארגון הפועל 24 שעות ביממה.