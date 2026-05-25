האם נעמדה מול המצלמות: "אסתי, אף אחד לא כועס, חזרי הביתה!"

החיפושים אחר הנערה החרדית אסתר (אסתי) בת ה-14 מטורונטו לא פוסק. אימה שירה קיימה מסיבת עיתונאים במטה המשטרה המקומית, לצידו של מפקד המחוז. האימא נעמדה מול עשרות מיקרופונים וכלי תקשורת, ובחרה לנצל את הבמה לפנייה ישירה, אישית אל בתה הצעירה.

"אסתי, מתוקה שלי, אם את צופה בזה – אנא חזרי הביתה", אמרה האם. בקול רועד ובבכי שזעזע את הנוכחים המשיכה: "אנחנו אוהבים אותך כל כך, ומתגעגעים אלייך מאוד. המשפחה שלך – כאן, ברחבי המדינה ובעולם כולו – מחפשת ומתפללת עבורך בכל דקה ודקה. "בבקשה דעי זאת בבירור: את לא בצרות. אף אחד לא כועס עלייך. לא משנה מה קרה, כל מה שאכפת לנו ממנו זה לדעת שאת בסדר. אם את יכולה ליצור קשר עם מישהו - משפחה, חבר, משטרה, מי שזה לא יהיה - בבקשה עשי זאת. אנחנו רק רוצים לדעת שאת בטוחה". במסיבת העיתונאים, שהתמקדה כולה בניסיון לעורר את מודעות הציבור ולהביא לפריצת דרך, ביקשה האם לשרטט את קווים לדמותה של הבת כדי שכל אזרח ברחוב יוכל לזהותה. "עבור אלו שלא מכירים את אסתי באופן אישי, אנחנו רוצים שאנשים יבינו מי היא. אסתי היא ילדה חביבה להפליא, חברותית וחכמה. היא מדברת עם כולם ומכירה חברים בכל מקום אליו היא הולכת. זו הסיבה שאנו מבקשים מהציבור לעזור לנו לחפש אותה".

האם פנתה לציבור בבקשה ממוקדת: "אנו מבקשים בדחיפות מכל מי שנמצא באזור לבדוק את מצלמות האבטחה שלו: מצלמות של פעמוני דלת, תיעוד מבנייני דירות, מצלמות של חזיתות חנויות, או סרטוני מצלמות רכב – החל מיום שישי בלילה ואילך. אפילו שניות בודדות של תיעוד יכולות לעזור למשטרה להתחקות אחר התנועות של אסתי ולהביא אותה הביתה בשלום".

את המונולוג המצמרר, חתמה האם במילים המבטאות את גודל השבר העובר על המשפחה מאז ליל ההיעלמות, לצד הכרת הטוב לעוזרים. "כאימא, אין כאב גדול יותר מאשר לא לדעת איפה הילדה שלך נמצאת, או האם היא בטוחה. בבקשה, עזרו לנו להביא את הבת שלנו הביתה.

"אני רוצה להודות למשטרת טורונטו על המאמצים המתמשכים, האכפתיות והדחיפות, ולקהילה שלנו, לחברים, לשכנים, למתנדבים ואפילו לזרים מוחלטים שהגיעו לחפש, לשתף את התמונה שלה, לבדוק מצלמות, להתפלל ולתמוך במשפחה שלנו. לעולם לא נשכח את הטוב שלכם במהלך הזמן הכואב ביותר בחיינו".