חבר הכנסת יעקב אשר מ'דגל התורה' פתח היום (שני) אש חריפה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ועל שופטי בית המשפט העליון, בנאום שנשא בכנס יועצי המשכנתאות החרדי. אשר חשף את מה שהוא מכנה "מלחמה משפטית" נגד הציבור החרדי, והזהיר: "הציבור החרדי לא ישב בשקט - זה יהפוך בסוף לאיזושהי התקוממות".

בנאומו, תיאר אשר את המצב כ"מלחמה משפטית של האקטיביזם המשפטי לממשלה", תוך שהוא מדגיש כי מדובר במלחמה שמגיעה ממניעים פוליטיים ואידיאולוגיים כאחד. לדבריו, היועמ"שית ובית המשפט העליון מנסים להגיע "אפילו בסופו של דבר להרעבה של אוכלוסייה חרדית, פגיעה לא מידתית בנשים, מורות, גננות, בילדים". "רגישות רק לאוכלוסיות אחרות" אשר תקף את מה שהוא מכנה "כפל מידה" של מערכת המשפט. "כשהם צריכים להעביר חוק גירוש משפחות מחבלים - כל היועצים המשפטיים רק לא לפגוע בזכויות של המשפחות", הוא טען. "את כל הרגישות שקיימת ליועצת המשפטית ולחבר מרעיה ולשופטי בג"ץ, את כל הרגישות על זכויות אדם - קחו 10% מהרגישות שיש לכם ושימו אותה על הציבור הזה". חבר הכנסת פירט את הפגיעות הקונקרטיות: "ילדים שמתקשים בלימוד, ויש להם חונכים, אבל הולכים לעצור - רצו לעצור את התקציב של החונכים. למה? כי אולי מישהו מהחונכים הוא מישהו שמתפרנס מזה, והוא נקרא משתמט אצלם. אז מה אתם רוצים שהילדים האלה יצאו? שיטפלו בהם אחר כך במחלקות הסוציאליות?".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אצל חלק מחברי המועצת, השבוע

אשר תיאר את המצב כמלחמה שיטתית: "כל יום מכתב אחר, כל יום הוראה אחרת, כל יום דבר אחר. זאת מלחמה על הציבור החרדי כולו. וזה לא עניין פוליטי. זה לא עניין רק פוליטי. ובפוליטיקה אתה יכול לעשות ככה, תעשה מהלך כזה, מהלך אחר. פה כל מהלך שאתה עושה, יושב בית המשפט והופך לך את הכל".

הוא הצביע על סתירות בגישת מערכת המשפט: "אתם פוגעים בכלכלה, ומדברים עכשיו על חוקים בתחבורה כדי לעודד את התחבורה הציבורית, וביד שנייה מנסים להכביד על הציבור שהוא הכי הרבה משתמש בתחבורה הציבורית, להכביד את ידו עליו".

סיעת 'דגל התורה' בכנסת, בשבוע שעבר

אשר הזהיר מפני התפתחויות עתידיות: "הציבור החרדי לא ישב בשקט. זה יהפוך בסוף לאיזושהי התקוממות, אבל כמובן חוקית. אנחנו לא אנשים של לא אלימות ולא דברים מהסוג הזה. יש אומרים חבל שכך, אבל לא, אלו ההנחיות שיש לנו מגדולי התורה, וככה אנחנו נלך".

לדבריו, הפגיעה מאחדת את כל הציבור החרדי: "בסופו של דבר - וזה הכוח שלנו - כי בסוף הם מכניסים את כולם לאותה חבילה: את אלה שלומדים ותורתם אומנותם, ואת אלה שעובדים - כי פוגעים גם במשפחות שלהם, בבן שלהם שתורתו אומנותו. הם מכניסים את כל הציבור לדבר הזה".

אשר סיכם בביקורת חריפה: "הם גורמים נזק גדול למדינת ישראל, אבל הם ימשיכו לשמור על איכות החיים של כל מיני פלסטינאים בשטח c".