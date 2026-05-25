משחק הכיסאות בליכוד

הגינה בחריפות על לומדי תורה והתעמתה עם השמאל: הח"כית הבכירה פורשת

גלית דיסטל אטבריאן הודיעה היום בוועדת התקשורת כי תפרוש מהחיים הפוליטיים - ולא תתמודד בפריימריז הקרובים | סערות פוליטיות רבות נקשרו בשמה, אך היא זכורה לטובה בשל נאום נרגש שהשמיעה במליאה בהגנה על לומדי התורה בו הגינה על זכותם ותיארה את הקרבתם ואת העלבונות שסופגים

יו"ר ועדת התקשורת חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד) הודיעה היום (שני) בכנסת על פרישתה מהפוליטיקה ועל כך שלא תתמודד בפריימריז בבחירות לכנסת ה-26.

דיסטל שנבחרה לכנסת ה-24 לראשונה לאחר ששוריינה בליכוד, הייתה שרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית ועזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. עוד לפני כניסתה לפוליטיקה הייתה דיסטל אשת תקשורת וסופרת.

ביום העצמאות האחרון, כובדה דיסטל-אטבריאן בטקס הדלקת המשואות היהודי של 'כיכר השבת' והעלתה את המשואה השלישית - "משואת החמלה והנדיבות" על פעילותה הציבורית והגנתה העיקשת על כבוד עולם התורה במשכן הכנסת.

ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן מעלה את "משואת החמלה והנדיבות"| צילום: צילום: כיכר השבת

חברת הכנסת דיסטל אטבריאן זכורה לטובה בשל נאום נרגש שהשמיעה במליאה בהגנה על לומדי התורה. בקול חוצב להבות היא הגינה על זכותם של לומדי התורה ותיארה את הקרבתם ואת העלבונות שסופגים.

היא הקדישה את דבריה לתלמיד חכם ואמרה: "אני יודעת שאתה מקדיש מבוקר עד לילה את נפשך ונשמתך, לא למען עצמך אלא למען עם ישראל, ועושה את זה כשאתה חוטף יום-יום עגבניות לפרצוף ושנאה יוקדת. תישאר כמו שאתה, כל כך הרבה תומכים בך".

יש לה זכיות נצח .
יעקב
1
יש קונה עולמו בשעה אחתזה גלית הצדקת
אלי מלכה

