כיכר השבת
מהמחאה - לפוליטיקה

האם הדמות המפורסמת ביותר ממחאת החטופים בדרך למפלגת 'הדמוקרטים'?

במפלגת הדמוקרטים מקיימים בימים אלה מגעים עם עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשיריון ברשימה לכנסת | צנגאוקר הייתה אחת מהפנים הבולטות במאבק משפחות החטופים להחזרת יקיריהם והיא נקטה בקו חריף במיוחד נגד ההנהגה, בטענה כי הם מפקירים את בנה (פוליטי)

עינב צנגאוקר (צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

מתכוננים לבחירות: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף (מיל') יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים עם , אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשיריון ברשימה לכנסת.

לפי הדיווח ב"ישראל היום", על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום ה-2 או במקום ה-10 ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קביעת המיקום.

צנגאוקר, בת 47 מאופקים, הייתה אחת מהפנים הבולטות במאבק משפחות החטופים להחזרת יקיריהם - לאחר שבנה מתן נחטף עם בת זוגו אילנה גריצ'בסקי מביתם בקיבוץ ניר עוז. אחרי חזרתה של גריצ'בסקי בעסקת החטופים הראשונה, צנגאוקר נקטה בקו חריף במיוחד נגד ההנהגה, וטענה כי הם מפקירים את בנה.

בעבר בראיון לחדשות 12 אמרה כי "תעשה את הטוב ביותר עבור אזרחי ישראל", לדבריה "גם מהליכוד פנו אליה".

ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה לדיווח: "אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז". מעינב צנגאוקר לא נמסרה תגובה.

