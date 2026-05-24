בליכוד נערכים לבחירות: המהלך של נתניהו להחלשת גוש האופוזיציה

בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדמים בימים אלו מהלך שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"ם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה. לפי הדיווח הערב (ראשון) המהלך נמצא בשלבי קידום, וטרם ברור מתי יוכרע התזמון המדויק של הבחירות עצמן.

לפי הדיווח בחדשות 13, לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו בהובלת מהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי - תנועת האם של מפלגת רע"ם - כארגון טרור, בשל הפעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה. המהלך דורש קידום חקיקה בכנסת, וכן חוות דעת מגורמי הביטחון הרלוונטיים, בראשם שב"כ.

בתוך כך, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו הערב כי הן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות, וקוראות לרע"מ "לחתום מיידית על ההסכם".

המפלגות קיימו פגישה משותפת שלאחריה מסרו כי "שלוש המפלגות הדגישו שקיימת ביניהן הסכמה בסוגיות הפוליטיות המרכזיות שעל הפרק. הודגש גם הצורך בהמשך התיאום הפוליטי והפרלמנטרי גם לאחר הבחירות. היינו רוצים שגם רע"מ תהיה צד להסכם הפוליטי ותתרום לחיזוקו, במיוחד נוכח הרדיפה המתמשכת, האיומים בהוצאה מחוץ לחוק וניסיונות הפסילה נגד המפלגות הערביות".