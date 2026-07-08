כיכר השבת
דריכות וכוננות שיא

טראמפ לצד א-שרע: מרעיף מחמאות על נתניהו ומספק רמז עבה לקראת הבאות

במהלך פסגת נאט"ו באנקרה, לצד נשיא סוריה, סיפק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שורה של הצהרות דרמטיות | העניק גיבוי מלא לנתניהו, הגדיר אותו כ"ראש ממשלה נהדר בזמן מלחמה" והצהיר כי ללא נתניהו ובלעדיו כנשיא ארה"ב, איראן כבר הייתה מחריבה את מדינת ישראל | והוא גם רמז על הבאות (חדשות)

4תגובות
טראמפ, היום

נשיא ארצות הברית, , סיפק היום (רביעי) שורה של הצהרות מהדהדות ורמזים עבים לגבי עתיד המזרח התיכון במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בפסגת נאט"ו באנקרה, כשלצידו יושב לא אחר מאשר נשיא , א-שרע.

במהלך דבריו התייחס הנשיא האמריקני בהרחבה למצב הפוליטי והביטחוני בישראל, ליחסיו עם ראש הממשלה , וכן למהלכים הכלכליים והצבאיים הבאים של הממשל בוושינגטון, תוך שהוא משגר איום מרומז לעבר איראן וטוען כי ייתכן שארצות הברית תבצע בקרוב פעולות שיביאו לעלייה זמנית במחירי הנפט העולמיים, אך מיהר להרגיע ואמר כי מיד לאחר מכן המחירים צפויים לרדת באופן משמעותי.

כשנשאל טראמפ באופן ישיר האם לדעתו בנימין נתניהו צריך להיבחר פעם נוספת לתפקיד ראש הממשלה בישראל, בחר טראמפ להרעיף שבחים על תפקודו של נתניהו לאורך חודשי הלחימה. טראמפ הדגיש את העבודה המשותפת והקרובה בין השניים ואמר כי "בתקופת מלחמה, אנחנו עבדנו מאוד מאוד מקרוב זה עם זה, ועברנו דבר מאד גדול, עשינו דבר מאד גדול. לדעתי, הוא היה ראש ממשלה נהדר בתקופת מלחמה".

הנשיא האמריקני הוסיף כי הוא אינו בקיא בפרטי הפוליטיקה המקומית בישראל כעת, אך ציין כי לדעתו נתניהו צריך ליהנות מפופולריות ציבורית רבה לנוכח העבודה הנהדרת שהוא עושה בניהול המערכה.

בהמשך דבריו החריף טראמפ את הטון והציג תרחיש אימים חריף, תוך שהוא מייחס לעצמו ולנתניהו את עצם הישרדותה של מדינת ישראל מול האיום האיראני. טראמפ הצהיר באופן נחרץ בפני העיתונאים כי "אם היה לכם ראש ממשלה אחר, אתם יודעים מה? לא הייתה ישראל עכשיו. אתם יודעים את זה? היא לא הייתה קיימת, היא הייתה מושמדת לחתיכות על ידי איראן".

הוא המשיך וקבע כי מנהיגות חלשה בירושלים או בוושינגטון הייתה מביאה לאסון מוחלט, וחתם את הנושא בקביעה לפיה "אם היה לכם ראש ממשלה חלש, ונשיא אחר בארצות הברית, אני מבטיח לכם שישראל לא הייתה קיימת כבר היום אילולא אני נשיא".

הימצאותו של נשיא סוריה א-שרע לצד טראמפ במהלך הועידה באנקרה הדגישה את השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים באזור, כאשר טראמפ ציין בפומבי כי לראייתו סוריה תוכל למלא תפקיד משמעותי ולסייע בהרגעת הרוחות ובטיפול במתרחש בלבנון. טראמפ התגאה בהישגי העבר של ממשלו, כולל ההכרה ההיסטורית בירושלים כבירת ישראל וריבונותה ברמת הגולן, וטען כי לא היה אף נשיא אמריקני בהיסטוריה שעשה למען ביטחון ישראל יותר ממנו, כשהוא מציין באותה נשימה כי המדיניות התקיפה שלו ושל בעלות בריתו הובילה להתקדמות עצומה ואף "השמידה את איראן" מבחינה כלכלית ואסטרטגית.

הנשיא האמריקני לא פסח בדבריו גם על נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, המארח את הפסגה. טראמפ מתח ביקורת מרומזת על התנהלותה של אנקרה בכל הנוגע למלחמה וציין כי ארדואן לא היה מעורב בענייניה של ישראל והותיר אותה למעשה לבדה במערכה. יחד עם זאת, טראמפ הבהיר כי למרות שארדואן אינו מיודד כלל עם נתניהו ועם מדינת ישראל, הרי שבינו לבין המנהיג הטורקי שוררים יחסים חמים וקרובים מאוד, דבר שלדברי מקורבים פוליטיים עשוי לאפשר לארצות הברית לתמרן ולתקשר בצורה יעילה יותר בין הצדדים השונים במזרח התיכון בתקופה רגישה זו.

בנימין נתניהודונלד טראמפסוריה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
טראמפ אולי לא שמע על הפסוק "לב מלכים ושרים ביד ה" ועף על עצמו כרגיל יותר מידי. עם ישראל עבר מלחמות ופוגרומים לפניך וניצל וימשיך להתקיים גם בלעדיך עד ביאת גואל צדק.אכי"ר.
המעוררים
3
זה מזכיר את מה שכתוב בגמרא ש"לב מלך ביד ה'". כשרואים גוי, ועוד מנהיג מעצמה, שמדבר בכזאת הערכה ומבין את הסכנה מאיראן, זה רק מראה כמה אנחנו תלויים בניסים יום יום. תודה להשם יתברך על הכל.
תורג'מן
2
העיקר בכל הסיפור הזה זו האחדות שלנו, כשרואים איך העולם סוער מסביב, הדבר היחיד שיגן עלינו זה שנהיה ביחד. הדיבורים של טראמפ מראים שהאויבים מפחדים, אבל הכוח האמיתי שלנו זה השלום בינינו.
בעדני
1
בושה וחרפה שיש כזה נשיא אכזרי שהוא טרמפ אדם לא נורמלי מתגרה באירן ורוצה לגרום למלחמת עולם והכל בהכוונת ראש ממשלת ישראל נתניהו איש מלחמות שכל חייו חי על מלחמות במקום לעשות שלום בין העמים וישראל ישכון לבטח. וללא מלחמות
ישראלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר