בסביבת נתניהו מקדמים מהלך שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"ם מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה | לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו במהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - תנועת האם של מפלגת רע"ם - כארגון טרור, בשל הפעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה (פוליטי)
איך שורדים האזרחים היהודים במדינה שעברה הפיכה איסלאמית לפני יותר משנה? והאם הם שומרים על חיים יהודיים? ומה המסורת לגבי בית הכנסת 'אלעריבא'? העיתונאי אסף גיבור יצא לבדוק ופגש בכירים בקהילה שעדיין מאמינים שאפשר לקיים חיים יהודים במדינה "המוסלמים צריכים אותנו" • צפו בתיעוד באדיבות 'מקור ראשון'
סיעת מרצ בעיריית תל אביב-יפו פעלה להנצחת שמו של "פוסק ומחזיר בתשובה". ימות המשיח? לא ממש: המדובר בשייח באסם אבו-זייד, בכיר בתנועה האיסלאמית, שעל פי החלטת מועצת עיריית ת"א, תיקרא כיכר ביפו על שמו. ההחלטה נפלה בתום קרב ציבורי שהובילה מרצ (בארץ)