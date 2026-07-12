"ישר לתוך הלב שלי": הפרידה של נתניהו באמריקה מלינדזי גראהם

הקונגרס בארה"ב

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד היום (ראשון) בראיון מיוחד לתוכנית 'פוקס ופרנדס' ברשת 'פוקס ניוז' האמריקנית לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראהם, שהלך לעולמו במפתיע בגיל 71. נתניהו תיאר את הסנאטור הוותיק מדרום קרוליינה כ"מגן איתן ובלתי מתפשר של הברית ההיסטורית בין ארצות הברית למדינת ישראל".

"העולם החופשי איבד ידיד גדול", מסר נתניהו בראיון, תוך שהוא מדגיש כי תמיכתו ארוכת השנים של גראהם שיקפה הבנה עמוקה של האינטרסים המשותפים לשתי המדינות. "במיוחד בימים אלו, כשהעימות מול איראן מציב מבחן גורלי ליציבות המזרח התיכון כולו, אנו מרגישים את חסרונו של אדם כזה". "הבין שללא מנהיגות אמריקנית לא יהיה חופש" ראש הממשלה הרחיב על תפיסת עולמו של גראהם בנוגע למעמדה הבינלאומי של ארצות הברית. "הסנאטור המנוח הבין היטב שתפקידה של וושינגטון בזירה הגלובלית נותר חיוני מאין כמוהו", הסביר נתניהו. "הוא החזיק בתחזית מפוכחת ומדויקת לגבי ההשלכות ההרסניות שעלולות להתרחש אם המזרח התיכון יקרוס וייפול לידיו של המשטר האיראני". "פוצצנו להם את הצורה" | התגובה של טראמפ לשאלה של NBC על איראן כיכר השבת | 17:23 משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו אריה רוזן | 18:04 לדברי נתניהו, גראהם הזהיר שוב ושוב מפני תרחיש שבו האזור ייפול לידי אויביה של אמריקה. "הוא הבין שזה יוביל לזינוק חסר תקדים במחירי האנרגיה העולמיים באופן שלא יאפשר להם לרדת שוב, ויעמיד את העולם המערבי תחת סחיטה מתמדת של משטרי טרור רודניים שישיגו נשק גרעיני", ציין ראש הממשלה.

לינדזי גראהם באחד מביקוריו בישראל ( צילום: Flash90 )

נתניהו הדגיש בראיון כי שיחותיו הרבות עם הסנאטור גראהם לאורך השנים הוכיחו לו מעבר לכל ספק שמדובר באמונה אמיתית. "לא היה מדובר בספין פוליטי או באמירות מן השפה ולחוץ", הבהיר ראש הממשלה. "זו הייתה אמונה עמוקה ואמיתית בסכנות האורבות לעולם החופשי וביכולתה של ישראל לשמש כקו ההגנה הראשון מולן".

ראש הממשלה הציג את השותפות בין ישראל לארצות הברית ככזו המושתתת על ערכים דמוקרטיים משותפים. "אנחנו חולקים את אותם הערכים - זכויות הפרט, קידוש חיי האדם, דמוקרטיה", אמר נתניהו. "גראהם הבין שהניגוד בינינו לבין המשטר האיראני הקיצוני הוא ניגוד מוחלט בין אור לחושך".

תמיכה אישית שנגעה ללב

נתניהו חתם את דברי ההספד בנימה אישית ונרגשת. "התמיכה והעידוד שהעניק לי גראהם באופן אישי במהלך השנים הקשות והמאתגרות של הנהגת המדינה נגעו עמוק בלבי וחיזקו אותי", מסר ראש הממשלה. "הוא היה אדם בהיר, גלוי לב ומעודד, שעמד לצד ישראל ברגעים מורכבים".

כזכור, הסנאטור גראהם הלך לעולמו במפתיע בסוף השבוע האחרון, רק ימים ספורים לאחר שחזר מביקור באוקראינה. פטירתו הפתאומית עוררה גל תגובות במערכת הפוליטית הישראלית, כאשר מנהיגים מימין ומשמאל הביעו צער עמוק על אובדנו של אחד מתומכיה הגדולים ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני.

יצוין כי בטהרן התגובה לפטירת גראהם הייתה הפוכה לחלוטין, כאשר ברשת החדשות הרשמית של איראן הופיעה מגישת טלוויזיה שבישרה על מותו בטון חגיגי. השנאה התהומית של המשטר האיראני לגראהם נבעה מתמיכתו הבלתי מתפשרת במדיניות שנועדה להגביל את תוכנית הגרעין והטילים של איראן.