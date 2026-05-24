כיכר השבת
ציר עוקף נתניהו

המועמד לראשות הממשלה אחרי עזיבת גוש נתניהו? הפגישה המסקרנת של גפני

יו"ר מפלגת ישר איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ גפני נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין | על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית" | בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש | לשכת יו"ר דגל התורה: "לא מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים" (פוליטי)

אייזנקוט וגפני

מחפשים את היורש אחרי עזיבת גוש נתניהו? יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט ויו"ר דגל התורה נפגשו בשבוע שעבר, רגע אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין, כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 12. על פי הדיווח, האווירה בפגישה הייתה "חיובית".

בסביבת איזנקוט סירבו לאשר או להכחיש את קיום המפגש, ציינו ש"הוא פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה". מלשכת יו"ר דגל התורה נמסר שהם "אינם מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים".

כזכור, בשבוע שעבר בראיון לישי כהן ב'כיכר השבת' אמר ח"כ יצחק פינדרוס כי "אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך הרבה שנים, השותפות הייתה חד צדדית. אנחנו לא מחויבים לגוש בשום פנים ואופן, אני מציע לסוקרים להפסיק לסקור ולכתוב 'גוש נתניהו' - גוש נתניהו הוא ללא 'יהדות התורה', אנחנו לא חלק מהגוש הזה, נקודה. אנחנו לא במשחק הזה, כל הדיבורים על גוש אינם קיימים".

במענה לשאלה מה תעשה 'יהדות התורה' ביום שאחרי הבחירות? אמר פינדרוס: "אנחנו נשב, היו שנים שכך התנהלנו, נכשה שיקול בכל הצבעה, מהקמת ממשלה ועד אי אמון בממשלה, אפשר להמנע ואפשר להצביע נגד, הכל לפי השיקול של עולם הישיבות ועולם החינוך".

