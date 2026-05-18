ח"כ יצחק פינדרוס עולה להתקפה: "אנחנו כבר לא חלק מגוש נתניהו, רק טיפש חוזר על טעות פעמיים"

ח"כ יצחק פינדרוס בראיון סוער לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' מכריז על סוף השותפות עם רה"מ נתניהו: "השותפות הייתה חד-צדדית, תפסיקו לסקור אותנו בגוש נתניהו" | מבהיר כי אינו מאמין לניסיון האחרון להעביר את חוק הגיוס: "טיפש חוזר על טעות פעמיים" והקריאה לבחירות יממה לפני אירוע הזיכרון למתקפת הפתע: "נתניהו לא מעניין אותי" | צפו בריאיון המלא (חרדים)

לאחר שנים של הליכה משותפת ונאמנות כמעט עיוורת, ב'יהדות התורה' שוברים את הכלים ומפרקים באופן רשמי את "גוש ".

בראיון סוער ורווי עקיצות, ח"כ יצחק פינדרוס ('') מבהיר כי הסחבת הממושכת והכישלון להעביר את הובילו לנקודת אל-חזור ביחסים עם ראש הממשלה.

מעתה, כך הוא מצהיר, המפלגה החרדית כבר לא נמצאת בכיס של אף אחד. פינדרוס מציג את האסטרטגיה החדשה והדרמטית ליום שאחרי בקשת הקלפיות – הצבעות ענייניות בלבד על פי שיקולי עולם התורה, ללא שום מחויבות מראש לימין – ומציב דרישה חד-משמעית להקדמת הבחירות לראשון בספטמבר: "הבנו את העניין, אנחנו במשחק הזה לא קיימים יותר". צפו בריאיון המלא.

תחילה מתייחס פינדרוס לניסיון האחרון של רה"מ נתניהו להעביר את חוק הגיוס ומבהיר: "טיפש חוזר על טעות פעמיים, אנחנו כבר שלוש וחצי שנים בסיפורים האלה, הבנו את העניין, אני לא רואה את זה משתנה".

"האם היינו בטוחים שהוא יעביר את החוק? התשובה היא לא", מבהיר פינדרוס: "עשינו כל מאמץ כדי למצות גם אם היו סיכויים נמוכים, לנסות להצליח, כל עוד יש סיכוי צריך לעשות מאמץ למצות את הסיכוי".

לדבריו: "ברגע שהבנו שאין סיכוי להעביר את החוק - הודענו שאנחנו עם הגוש סיימנו, כשראש הישיבה אומר משהו הוא מתכוון למה שהוא אומר".

פינדרוס מסביר את המשמעות הדרמטית לאי המחויביות של 'יהדות התורה' לגוש נתניהו: "אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך הרבה שנים, השותפות הייתה חד צדדית. אנחנו לא מחויבים לגוש בשום פנים ואופן, אני מציע לסוקרים להפסיק לסקור ולכתוב 'גוש נתניהו' - גוש נתניהו הוא ללא 'יהדות התורה', אנחנו לא חלק מהגוש הזה, נקודה. אנחנו לא במשחק הזה, כל הדיבורים על גוש אינם קיימים".

אז מה תעשה 'יהדות התורה' ביום שאחרי הבחירות? "אנחנו נשב, היו שנים שכך התנהלנו, נכשה שיקול בכל הצבעה, מהקמת ממשלה ועד אי אמון בממשלה, אפשר להמנע ואפשר להצביע נגד, הכל לפי השיקול של עולם הישיבות ועולם החינוך".

באשר לתוכן חוק הגיוס, פינדרוס מבהיר כי הדרישה של הסיעות החרדיות היא לדאוג אך ורק למי שבאמת לומד: "יש חוק שאותו ביקשנו והיה גם בעבר, החוק מאוד מאוד ברור, אך ורק למי שלומד ותורתו אומנותו! הדרישה הברורה היא חוק רק למי שלומד, מי שלא לומד המצב החוקי שלו בדיוק כפי שהיה בתקופת הרב שך, רק מי שתלמיד ישיבה יוכל לדחות את שירותו הצבאי".

לסיום מתייחס ח"כ פינדרוס לדרישה לקיים את הבחירות כמה שיותר מוקדם ומשגר עקיצה נוספת לרה"מ כשמציע את קיום הבחירות יממה לפני אירוע הזיכרון ל-07/10: "אולי השישי באוקטובר, אני שומע שזה רעיון טוב, אני חושב שזה מצוין. אנחנו דורשים בחירות בראשון לספטמבר - כל תאריך שיכול להיות יותר מוקדם נעשה את זה, ואם זה אוקטובר אז תחילת אוקטובר. אני עובד אצל נתניהו? הוא לא מעניין אותי!".

33
מה קשור ביבי? החרדים חלק מהקואליציה כבר הרבה שנים. החסידים התקדמו ולקחו תפקידי שרים, הספרדים התקדמו וישבו בקבינט המלחמה המצומצם. דגל הכניסה נציגים בוועד הציוני. איך פתאום מכריזים שחרדים לא מתגייסים?
בחור חושב לעומק
חשיבה נכונה ועמוקה מאוד!
מנחם
ההתקדמות לתפקידי שרים וקבינט הייתה בשביל לשאת באחריות למדינה אבל לא במחיר של סגירת הישיבות חוק הגיוס הוא לא גזירה פתאומית אלא מאבק של שנים על הזכות ללמוד תורה מי שלא מבין את זה לא חושב לעומק
גוטמן
מה פתאום לסגור ישיבות - העניין הוא בחורים שלא לומדים. יש פריחה לישיבות/קייטנות. כולנו יודעים את זה...
בחור חושב לעומק
אתה מוכן גם לעזוב את ההסתדרות הציונית שנכנסת לשם בלי אישור משום רב?
שיבי
32
תקשיבו טוב ש"ס לא זזה סנטימטר מגוש נתניהו,אז תפסיקו להמציא המצאות ולעשות סרטים בסקרים מי שחושב שנפיל ממשלת ימין חי בדמיונות אנחנו נשארים בקואליציה ומסדרים את חוק הגיוס כמו שצריך
אבריק
31
מבחינה עסקית ופוליטית ש"ס עושה את הצעד הכי נכון כשהיא לא מפרקת את השותפות הנוכחית עם ביבי ללכת לבחירות עכשיו זה הפסד בטוח לכולם ודרעי מנהל את הסיכונים בחוכמה ובלי הצהרות מפוצצות.
גאיה
30
אם הממשלה הזו תיפול מי ידאג למענקים ולסיוע של ש"ס שמאפשר לנו לסגור את החודש בכבוד? ההחלטה שלהם להישאר בקואליציה ולפתור את הבעיות מבנים היא הצלת נפשות ממש בשביל המשפחות שלנו.
מנחם
ידאגו לכולם. לא רק לחרדים. לכן תקבל פחות.
צ
29
מי מדבר אותו אחד שרק עשה שסע בציבור החרדי שגרם לכל ההפליה שיש כיום בבתי ספר וסמינרים לספרדיות אותו אחד שניכנס ויצא מהכנסת פעם אחר פעם מנסה להוכיח שמי ששולט זה הם ולא דרעי אז פינדרוס יקירי תם עידן האשכנזים הגיע הזמן שהקול של הספרדים שהולך וגדל יקבע את דרכו של עולם התורה אתה יודע בוודאות שאין מקום אחר
אליה
28
אתם חלק אינטגרלי מהגוש יכלתם מספר פעמים ללכת עם השמאל אבל בחרתם ביבי . עכשיו אתם מנסים להרחיק עצמכם מביבי כדי לא להזיק לו בקמפיין . אבל את האמת וההיסטוריה לא ניתן לשנות
יון
ההיסטוריה מראה שהחרדים היו הגוש הכי נאמן אבל נאמנות צריכה להיות הדדית ולא חד-צדדית במשך שנים זו לא הצגה של קמפיין אלא זעקה אמיתית של ציבור שנמאס לו לקבל הבטחות ריקות על הקרח בזמן שהסנקציות כבר כאן
נחמן
27
שלום עליכם - אני למדתי בישיבה והתחלתי להשתעמם ולהתדרדר התגייסתי לחשמונאים. ותדעו שאני עולה ומתעלה ברוחניות ובגשמיות אבא תודה!
בחור פשוט שהתגייס
גם אני התגייסתי לחשמונאים. המצב הרוחני שם נפלא ביותר, ואני גם אברך יום שלם הלומד ברצינות וגם חייל
האברך החייל
גם אני התגייסתי לחשמונאים. הרמה הרוחנית שלי השתפרה פלאים, לא מפסיק להתעלות תחת הנהגתו של זמיר
דלאי לאמה
לא נלך למיסיון צהל
נונו
26
תפסיקו עם הצביעות , תפנו את החצים אל היועמשי״ת ואל בג״ץ כולם יודעים שהחוק לא היה עובר
לוי
תפקיד הממשלה לחוקק לא להמנע מלחוקק בטענה כי בג"ץ יפסול, יפסול? תעביר עוד חוק, יפסול? תעביר עוד,יפסול? וכו' וכו' לפחות בנתיים לא יעצרו עמלי תורה ולא יחולו סנקציות
אופניק
זה מה שעשו במשך 4 שנים.
מה נשתנה
25
הציבור הספרדי תמיד ידע לכבד בריתות, אבל ברית פוליטית היא לא צ'ק פתוח שאפשר לנצל בלי לתת תמורה אמיתית חזרה כשחוק הגיוס ומסורת אבותינו הופכים למרמס, אנו עומדים על שלנו בגאווה ולא נהיה גלגל רזרבי של אף מפלגה חילונית
טל
24
מרגע זה אני ומשפחתי גמרנו אתכם. לא אצביע למי שישב עם השמאל!!!
צבי הירש
אף אחד לא רץ לשמאל אבל האיום על עולם התורה מגיע כרגע דווקא במשמרת של ממשלת הימין מלא מלא. אם הימין לא מסוגל לשמור על הישיבות, אז הבחירה הפוליטית תהיה עניינית בלבד לפי מה שטוב ליהדות ולא לפי כותרות
רונן

