לאחר שנים של הליכה משותפת ונאמנות כמעט עיוורת, ב'יהדות התורה' שוברים את הכלים ומפרקים באופן רשמי את "גוש נתניהו".

בראיון סוער ורווי עקיצות, ח"כ יצחק פינדרוס ('דגל התורה') מבהיר כי הסחבת הממושכת והכישלון להעביר את חוק הגיוס הובילו לנקודת אל-חזור ביחסים עם ראש הממשלה. מעתה, כך הוא מצהיר, המפלגה החרדית כבר לא נמצאת בכיס של אף אחד. פינדרוס מציג את האסטרטגיה החדשה והדרמטית ליום שאחרי בקשת הקלפיות – הצבעות ענייניות בלבד על פי שיקולי עולם התורה, ללא שום מחויבות מראש לימין – ומציב דרישה חד-משמעית להקדמת הבחירות לראשון בספטמבר: "הבנו את העניין, אנחנו במשחק הזה לא קיימים יותר". צפו בריאיון המלא. תחילה מתייחס פינדרוס לניסיון האחרון של רה"מ נתניהו להעביר את חוק הגיוס ומבהיר: "טיפש חוזר על טעות פעמיים, אנחנו כבר שלוש וחצי שנים בסיפורים האלה, הבנו את העניין, אני לא רואה את זה משתנה". "האם היינו בטוחים שהוא יעביר את החוק? התשובה היא לא", מבהיר פינדרוס: "עשינו כל מאמץ כדי למצות גם אם היו סיכויים נמוכים, לנסות להצליח, כל עוד יש סיכוי צריך לעשות מאמץ למצות את הסיכוי". לדבריו: "ברגע שהבנו שאין סיכוי להעביר את החוק - הודענו שאנחנו עם הגוש סיימנו, כשראש הישיבה אומר משהו הוא מתכוון למה שהוא אומר".

פינדרוס מסביר את המשמעות הדרמטית לאי המחויביות של 'יהדות התורה' לגוש נתניהו: "אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך הרבה שנים, השותפות הייתה חד צדדית. אנחנו לא מחויבים לגוש בשום פנים ואופן, אני מציע לסוקרים להפסיק לסקור ולכתוב 'גוש נתניהו' - גוש נתניהו הוא ללא 'יהדות התורה', אנחנו לא חלק מהגוש הזה, נקודה. אנחנו לא במשחק הזה, כל הדיבורים על גוש אינם קיימים".

אז מה תעשה 'יהדות התורה' ביום שאחרי הבחירות? "אנחנו נשב, היו שנים שכך התנהלנו, נכשה שיקול בכל הצבעה, מהקמת ממשלה ועד אי אמון בממשלה, אפשר להמנע ואפשר להצביע נגד, הכל לפי השיקול של עולם הישיבות ועולם החינוך".

באשר לתוכן חוק הגיוס, פינדרוס מבהיר כי הדרישה של הסיעות החרדיות היא לדאוג אך ורק למי שבאמת לומד: "יש חוק שאותו ביקשנו והיה גם בעבר, החוק מאוד מאוד ברור, אך ורק למי שלומד ותורתו אומנותו! הדרישה הברורה היא חוק רק למי שלומד, מי שלא לומד המצב החוקי שלו בדיוק כפי שהיה בתקופת הרב שך, רק מי שתלמיד ישיבה יוכל לדחות את שירותו הצבאי".

לסיום מתייחס ח"כ פינדרוס לדרישה לקיים את הבחירות כמה שיותר מוקדם ומשגר עקיצה נוספת לרה"מ כשמציע את קיום הבחירות יממה לפני אירוע הזיכרון ל-07/10: "אולי השישי באוקטובר, אני שומע שזה רעיון טוב, אני חושב שזה מצוין. אנחנו דורשים בחירות בראשון לספטמבר - כל תאריך שיכול להיות יותר מוקדם נעשה את זה, ואם זה אוקטובר אז תחילת אוקטובר. אני עובד אצל נתניהו? הוא לא מעניין אותי!".