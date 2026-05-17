בחירות 2026 לכנסת ה-27 צפויות להתקיים בישראל בחצי השני של שנת 2026, וייתכן שיוחלט על פיזור מוקדם של הכנסת. מערכת הבחירות הקרובה תקבע את הרכב הכנסת העשרים ושבע של מדינת ישראל ותשפיע על עתיד ההנהגה הפוליטית במדינה לשנים הבאות. המערכה הפוליטית צפויה להתמקד בנושאים מרכזיים כמו המצב הביטחוני, המשק הישראלי, רפורמות חברתיות ומערכת המשפט.

המערכה הפוליטית לקראת בחירות 2026 צפויה להתאפיין בתחרות עזה בין המחנות השונים על הבמה הפוליטית הישראלית, בהתייחס למשבר הגיוס החרדי, שחיקת הצבא והדאגה לחייל המילואים. מפלגות ומועמדים שונים כבר החלו להיערך לקראת המערכה, תוך ניסיון לגבש מסרים פוליטיים ולבנות קואליציות פוטנציאליות. הציבור הישראלי צפוי לעקוב אחר סקרי דעת קהל, דיונים ציבוריים ועימותים בין המועמדים השונים.

מערכת הבחירות בישראל מתנהלת על פי שיטת ייצוג יחסי, כאשר אחוז החסימה עומד על 3.25% מהקולות הכשרים. כל אזרח ישראלי בגיר זכאי להצביע, והבוחרים בוחרים ברשימות מפלגות ולא במועמדים בודדים. לאחר ספירת הקולות, מתחלק מספר המנדטים בין המפלגות שעברו את אחוז החסימה, והנשיא מטיל על אחד מחברי הכנסת את המשימה להרכיב ממשלה.

ההיערכות לבחירות 2026 כוללת תהליכים פנימיים במפלגות השונות, לרבות בחירות פריימריז לקביעת סדר המועמדים ברשימות. מפלגות חדשות עשויות להיווצר, בעוד שמפלגות קיימות עשויות להתמזג או להתפצל. התקשורת הישראלית צפויה לשחק תפקיד מרכזי בסיקור המערכה, כולל עריכת דיונים טלוויזיוניים ופרסום סקרים.

נושאים מרכזיים שצפויים לעמוד על הפרק במערכת הבחירות כוללים את המצב הביטחוני והיחסים עם השכנים, המצב הכלכלי ויוקר המחיה, מערכת החינוך והבריאות, והשאלות החברתיות והדתיות. כל מפלגה תנסה להציג את חזונה ופתרונותיה לאתגרים שעומדים בפני המדינה.

תהליך הבחירות עצמו כולל מספר שלבים: הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, אישור הרשימות, תקופת התעמולה הבחירתית, יום הבחירות עצמו, וספירת הקולות. לאחר מכן מתחיל תהליך הרכבת הממשלה, שעשוי להימשך מספר שבועות ואף חודשים, תלוי במורכבות המשא ומתן הקואליציוני.