הבחור נהוראי בכר משחזר את מה שחווה בכלא

כשלושה שבועות לאחר מעצרם של הבחורים נהוראי בכר ונתנאל יהודה, תלמידי ישיבת "חזון מרדכי" בהרצליה, והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, נערך אמש (ראשון) בהיכל הישיבה בהרצליה, מעמד קבלת פנים מרגש, עם שחרורם מהכלא הצבאי.

המעמד נערך ביוזמת ארגון "נותנים גב", הפועל למען בחורי ישיבות המתמודדים עם סוגיית הגיוס והמעצרים. האירוע החל כשהבחורים צועדים על-גבי שטיח אדום בליווי לפידים, תזמורת וכלי שיר, בהשתתפות בני משפחה, חברים, תלמידי הישיבה והרבנים. במהלך הערב נשאו דברים רבני הישיבה וכן רבני ארגון "נותנים גב" וארגונים נוספים, אשר חיזקו את הבחורים, ועמדו על חשיבות ההתמדה בלימוד התורה ואף מתוך מסירות נפש. הבחור נהוראי בכר, שכזכור נעצר לאחר שקיבל טלפון שממתינים לו מחוץ לישיבה כדי למסור לו חבילה, וכשיצא פגש בשוטרי המשטרה הצבאית שעצרו אותו, שחזר את מה שחווה בין כותלי הכלא. בבוקר משפטן צבאי, בערב 'רב מקדש': החיילים החרדים עמדו מול הנשיא - וסיימו מסכת ב. ניסני | 17.05.26 השר אמסלם שיבח: "מי שלומד תורה הוא היהלום שבכתר"; בשמאל תוקפים יוני גבאי | 17.05.26 הוא סיפר כיצד במבט ראשוני קטלג את יתר העצורים איתו, ככאלה שאין לו איתם כל שיח, כי הם נראים כאלה שאפילו עברית לא יודעים. "אחד בכלל מעולם לא אמר 'שמע ישראל', לא יודע איך להגיד, לא יודע כלום, לא הניח תפילין בחיים שלו - ודווקא הם באים אליך, אומרים 'אולי רק אני ואתה לבד, בשקט, בלי שאף אחד ידע', ממש ככה היתה התחזקות מאוד גדולה".

קבלת הפנים לבחורי הישיבה שנעצרו ב"עוון" לימוד תורה ( צילום: דוד קשת )

"לא לפחד מזה", הוסיף בכר, "בהתחלה זה טיפה קשה, במיוחד בהתחלה הם מתנהגים אלינו כמו, קשה להגיד את זה, אבל כמו לבהמות, אבל זה עובר, לומדים את השיטות האלה, כל מיני מניפולציות כדי שבאמת תחשוב שזה ממש קשה, אבל יום, יומיים, שלוש, מתרגלים לזה וזה עובר...

"אני הייתי שם את העונש המרבי של ה-20 יום, ומאחרי היום השלישי הרגשתי כאילו זה היה יום אחד ארוך, ממש נהניתי. לא לוותר להם, זה חשוב מאוד לא לוותר להם... העירו אותי לעשות שמירה על חשבון תפילת שחרית במניין, אחרי שהייתי באגף ששם לא נותנים ללכת למניינים, עד שהחזירו אותי למניין, אמרו לי יש לך שמירה, אמרתי להם, 'עד שחזרתי לפה עכשיו אתם לא נותנים לי להתפלל מניין, אני מסרב, לא רוצה, אני לא הולך'...

"'ניתן לך ימים בכוח!'... הוסיפו את היום הזה, שווה? היה שווה את זה, הנה, מאותו רגע, לא העלו אותי על שום תפילה, ברוך השם, זכינו, קרבנו, זכינו וזיכינו".

בכר הודה לארגונים שעזרו לו, 'עם קדוש' ו'נותנים גב', "כשמם כן הוא, שממש אי אפשר להבין את זה בכלל, כמה שאתה בפנים ואתה לא יודע מה קורה בכלל, כלום, מה הולך לקרות איתך, אתה פעם ראשונה בכלא, לא יודע מה קורה, אני בלי כלום עליי, ממש משכו אותי פה מהישיבה, וזה רגעים מאוד מאוד קשים, זה ממש... שמו לי כתף כשאתה יודע שכולם באים ועוזרים לך, ופתאום אני מתקשר ואומרים לי, 'תשמע, כל העם איתך', זה ממש עוזר. ותדעו שתמיד כל אחד, אני מאמין שמגיע למצב הזה, יבואו ויתמכו בו".

בכר הודה לראש השיבה שלו "שלא הפסיק את התפילות, והרגשנו את זה. תודה רבה". הוא המשיך והודה לגיסו רבי דור אלעזרה, ששלח לו ספרים ומכתבים, "כל מכתב, תדעו גם לאבא, לכל אחד זה עוזר, המכתבים האלה ממש עוזרים, ממש מחזקים, במיוחד שכולם איתך ביחד.

"כמובן למשפחה שישר באותו יום הגיעו לשם להביא לי הכול, ותודה לעם ישראל שככה עשה בשבילי, אין לי מספיק מילים להודות על זה".

לסיום, הוא אמר: "שנזכה שתתבטל הגזירה הנוראה הזאת, בחורי ישיבה, אנחנו פה מהרצליה אנחנו מכירים קצת, יודעים, אבל בחור ישיבה בבני ברק, מערים חרדיות, שמגיע לשם זה ממש שואה לכל דבר, חייב לבטל את הגזירה הזאת, אנשים שם לא נאריך בזה אבל מצב לא טוב שם, חייבים שזה יתבטל במהרה, שכל עם ישראל יתאגד על זה ויתפלל על זה ויזעק לזה, ובעזרת השם נזכה שתתבטל הגזירה, שיבוא המשיח ואז לא יהיה שום צבא, לא כלום, יהיה לנו צבא של השם, אמן".

בהנהלת הארגון והישיבה, הדגישו כי מטרת המעמד היא להביע הערכה וחיזוק לבחורים הממשיכים לדבוק בלימוד התורה במסירות, חרף הקשיים והאתגרים עמם הם מתמודדים. לדבריהם, מדובר במסר של עידוד לבני התורה ולחיזוק רוחם של תלמידי הישיבות בתקופה רגישה זו.

