לקראת ההצבעה המכרעת על חוק פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב, הבהירו הסיעות החרדיות כי לא יאשרו העלאת כל חקיקה נוספת למליאה בשבוע הקרוב. על רקע ההחלטה, צפויה נשיאות הכנסת להפיץ סדר יום ריק למעט חוק הפיזור עצמו.

ההחלטה מהווה מסר ברור של הסיעות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו, המנסה לעכב את פיזור הכנסת ולמשוך זמן נוסף.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', נתניהו מעוניין לדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית.

בכיר ב'דגל התורה' הסביר ל'כיכר השבת' את התוכנית של ראש הממשלה: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

על פי הבכיר, נתניהו מקפיא בינתיים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת כדי להרוויח עוד שבוע או שבועיים. "גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תיתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים", הוסיף.

הוראת הגר"ד לנדו: להצביע בעד הפיזור

מבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו, נמסר אמש כי "חברי הכנסת של דגל התורה הונחו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ברביעי הקרוב בפיזור הכנסת". ההנחיה הועברה בפגישה עם יו"ר דגל התורה משה גפני, כפי שדיווחנו אמש.

גם יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס למשבר הפוליטי ואמר לחברי הכנסת מהסיעה: "השקענו מאמצים אדירים להעביר את החוק, ש"ס הפגינה שותפות נאמנה לקואליציה אבל גורמים בין ראשי הקואליציה וחברי כנסת מ'הליכוד' ו'הציונות הדתית' לא נהגו בדרך דומה והפרו בבוטות את ההבטחות וההסכם שהם חתומים עליו".

דרעי הוסיף בחריפות: "בשורה התחתונה הקואליציה לא סיפקה את החוק הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, זאת התנהלות מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה. משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

בכיר באגודת ישראל אישר את הדברים והוסיף: "שוב אין רוב ושוב משקרים. זה בדיוק מה שקרה בפעם הקודמת, ובפעם שלפני כן. אין אמון בהבטחות של נתניהו".

ההצבעה על חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית צפויה להתקיים ביום רביעי הקרוב. אם לא יחולו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר את החוק ובקרוב יוכרז על מועד הבחירות הקרובות.

יצוין כי בניגוד ל'דגל התורה', שהכריזה בפומבי על סיום הברית עם גוש נתניהו, ש"ס נמנעת מהצהרות דרמטיות ומעדיפה לשמור על קשר עם ראש הממשלה, תוך שהיא מבהירה כי ההצבעה על פיזור הכנסת תתקיים כמתוכנן.