בזמן שרבים תהו לאן נעלם בימים האחרונים, התברר כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוהה בעיירת הנופש הציורית סאן ואלי שבמדינת איידהו שבארצות הברית. בנט השתתף השבוע בוועידת "אלן ושות'" (Allen & Co) הסגורה - אירוע הקיץ החשאי והיוקרתי ביותר בעולם הכלכלה והטכנולוגיה העולמית.

על פי הפרסומים, בנט הוזמן לאירוע באופן אישי על ידי מארגני הכנס, והוא היה הנציג הישראלי היחיד שהוזמן השנה לקחת בו חלק. ההשתתפות בכנס מגיעה על רקע תקופה סוערת עבור מפלגת 'ביחד' שהקים יחד עם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, כאשר הסקרים מצביעים על צניחה מתמשכת במספר המנדטים הצפויים.

"רשימת המשאלות של כל חוטף"

מדי שנה בחודש יולי הופכת עיירת הנופש הקטנה באיידהו למרכז העצבים של הכלכלה הגלובלית. כנס סאן ואלי מכונה בהומור "רשימת המשאלות של כל חוטף", ויש לכך סיבה טובה. הוא מפגיש תחת קורת גג אחת את מי שמכונים "הטיטאנים של עולם המדיה והטכנולוגיה": מנכ"לים של חברות ענק, מיליארדרים, פוליטיקאים בעבר ובהווה ואנשי הון סיכון מהשורה הראשונה.

בין השמות הבולטים שנצפו השבוע על שטיחי הוועידה ניתן למצוא את מייסד מייקרוסופט ביל גייטס, מנכ"ל ומייסד אמזון ג'ף בזוס, מנכ"ל סנאפצ'ט איוואן שפיגל ורעייתו מירנדה קר, מייסד נטפליקס ריד הייסטינגס, מנכ"ל ספוטיפיי אלכס נורסטרום, ויו"ר פוקס וניוזקורפ לאכלן מרדוק. לצדם נצפו גם אנשי תקשורת בכירים כמו אנדרסון קופר, ודמויות פוליטיות בולטות כמו איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר.

דיסקרטיות מוחלטת ועסקאות מאחורי הקלעים

הכנס, שמנוהל תחת אבטחה כבדה ודיסקרטיות כמעט מוחלטת, נודע בכך שאין בו לוחות זמנים רשמיים לתקשורת. על כן הוא משמש כר פורה לסגירת עסקאות ענק מאחורי הקלעים, ולדיונים על עתיד הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. כמו כן, חוקי הפורום נוקשים מאוד, ולא פוסחים על אף אחד מהנוכחים - כך שגם המיליארדרים הגדולים בעולם מחויבים לענוד תגי שם פשוטים לכל אורך ימי הוועידה.

ההשתתפות של בנט בכנס היוקרתי מגיעה בתקופה מורכבת עבורו מבחינה פוליטית. כזכור, היועץ האסטרטגי נבו כהן העריך לאחרונה כי בעקבות הצניחה בסקרים, בנט עשוי אף להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. בנוסף, יועצו לשעבר ד"ר אמציה סמקאי יצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר בעקבות התוכנית שהציג להחלשת איראן, וטען כי מדובר בתוכניות "מופרכות" ובמצגי שווא.