עימות יוצא דופן פרץ היום (ראשון) בוועדת הכנסת כאשר חייל מילואים פתח בצעקות לעבר חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס בנוגע לחוק לימוד תורה.

״במה אתם יותר מאיתנו? גם אנחנו עם ציציות", אמר המילואימניק לחבר הכנסת תוך שהוא חושף ציציות בשולי בגדיו. החייל טען כי חוק יסוד לימוד תורה הוא זלזול בלוחמים. "אתם מזלזלים בלוחמים ומבזים אותם״, הוא קרא לעבר אבוטבול.

ברקע ההסתה הבלתי נגמרת נגד החרדים בתקשורת, ח״כ משה אבוטבול מש״ס השיב: ״מה זה הבלבול הזה? אתם מוסתים״.

אבוטבול הוסיף:

"יש לנו חילוקי דעות, וזה בסדר, אבל צריך כל אחד לכבד גם את דעתו של השני. אנחנו מכבדים את ומוקירים את החיילים שמוסרים נפש על הגנת העם והארץ ואנחנו תומכים בזה שהמדינה תסייע להם בכל דרך. ובמקביל אנחנו מבקשים שהמדינה תכבד את לומדי התורה, שבזכותם יש המשך למסורת של עם ישראל מדור דור".