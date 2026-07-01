נתניהו עם גפני וגולדקנופף במליאה - צילום: חנוך פוגל נתניהו עם גפני וגולדקנופף במליאה | צילום: צילום: חנוך פוגל 10 10 0:00 / 0:16

ברוב של 63 מול 53 נגד: מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה הראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

גם מתוך הקואליציה נרשמה התנגדות. ח”כ יולי אדלשטיין וח”כ דן אילוז מהליכוד הצביעו נגד הצעת החוק. ח”כ משה סלומון (הציונות הדתית) הצביע נגד. מנגד, ח”כ מיכל וולדיגר וח”כ אליהו רביבו הצביעו בעד. ח”כ אבי מעוז וח”כ אחמד טיבי לא נוכחים במליאה. ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לאישור החוק ואיים כי "עם הקמת הממשלה החדשה נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה". לדבריו, "השתמטות היא ההיפך מאחדות מפני שהשתמטות קורעת את העם מבפנים ומונעת ניצחון. צה"ל זקוק בנואשות 20,000-ל חיילים והיום קואליציית ביבי-דרעי-סמוטריץ' אמרה שוב שאינטרסים פוליטיים חשובים מהביטחון". יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חה"כ אביגדור ליברמן, תקף בתגובה לאישור חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה: "על מנת לשמור על הגוש, נתניהו מוכן לפרק את צהייל ואת החברה הישראלית כולה. 'חוק יסוד חילול השם' יישאר לנצח כאות קין על קואליציית טבח 7 באוקטובר". איזנקוט חושף: "הציעו לי להדיח את נתניהו ולהיות ראש ממשלה" יוני גבאי ודניאל הרץ | 13:17 גם איזנקוט הצטרף לביקורת ותקף: "מעדיפים את הישרדות הממשלה על פני החוסן של צה"ל".

נתניהו עם דרעי במליאה - צילום: חנוך פוגל נתניהו עם דרעי במליאה | צילום: צילום: חנוך פוגל 10 10 0:00 / 0:37

נוסח הצעת החוק, לאחר הערות ועדת שרים לענייני חקיקה, מבקש לקבוע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. במוקד הדיון בוועדת הכנסת עמדה השאלה האם ההצעה אכן מגדירה ערך יסוד חוקתי ברור ומה השלכותיה האפשריות על המערכת המשפטית.

עם זאת, בסיעות החרדיות מודים בגלוי כי הנוסח החדש של החוק הפך אותו למעשה לחוק הצהרתי בלבד, ללא יכולת ממשית להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

המשנה ליועמ"שית אביטל סומפולינסקי הבהירה במהלך הדיונים על נוסח החוק כי "חוק היסוד אינו מדבר על עולם הישיבות, או על המגזר החרדי".

נתניהו במליאה במהלך ההצבעה ( צילום: חנוך פוגל )

נתניהו במליאה במהלך ההצבעה ( צילום: חנוך פוגל )

על פי דבריה, "בניסוחו הנוכחי אינו מכוון כלל למי שמכונה 'תורתו אומנותו' – כלומר מי שלומד תורה בישיבה באופן מתמשך כדרך חיים – ההתייחסות הזו הוסרה מחוק היסוד". סומפולינסקי הוסיפה כי "נותרה רק התייחסות עמומה וכללית ללימוד תורה כערך חשוב אשר יש לאזן מול ערכי יסוד אחרים, שאיננו יודעים מהם".

בסיום דבריה הדגישה המשנה ליועמ"שית: "אין כל חידוש בחוק היסוד, וממילא אין בו כדי לשנות מהמצב הקיים או להועיל או לשנות את הדיון הציבורי בשאלת הגיוס לצבא של בחורי הישיבות". הערכה זו מהדהדת את החששות בעולם התורה כי החוק, בנוסחו הנוכחי, לא יספק את ההגנה המשפטית הנדרשת לתלמידי הישיבות.