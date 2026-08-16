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"נתונים מטרידים"

סקרים פנימיים שהוצגו לנתניהו: גוטליב עלולה לעלות לליכוד ב-2-3 מנדטים

סקרים פנימיים הוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז • גוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה ולגרום נזק אלקטורלי | נתניהו: 'נתונים מטרידים' - אך סירב להתערב (פוליטי)

19תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יממה בלבד לפני הפריימריז בליכוד, והמפלגה מתמודדת עם דילמה פוליטית מורכבת. במהלך דיון סגור שהתקיים ביום שישי האחרון, הוצגו לראש הממשלה סקרים פנימיים המצביעים על סיכון אלקטורלי משמעותי: שיבוצה של חברת הכנסת טלי גוטליב בצמרת רשימת הליכוד עלול לעלות למפלגה באובדן של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלי יעד מרכזיים בבחירות הכלליות.

על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, הסקרים מצביעים על כך שגוטליב זוכה לתמיכה משמעותית בקרב המתפקדים וצפויה להתברג במקום גבוה בעשירייה השנייה של הרשימה. הממצאים עוררו דאגה בקרב הנהגת המפלגה, שחוששת מפגיעה בסיכויי הליכוד בבחירות הכלליות.

בעקבות הממצאים המדאיגים, עלתה בדיון המלצה מפורשת לפעול מול ציבור המתפקדים במטרה למתן את התמיכה בגוטליב ולמנוע את הגעתה למקומות הבכירים ברשימה. המשתתפים בדיון הציגו בפני ראש הממשלה את החשש שמיקומה של גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק מצביעים פוטנציאליים ולפגוע בסיכויי המפלגה להרחיב את בסיס התמיכה שלה.

ראש הממשלה נתניהו התייחס לממצאים והגדיר אותם כ"נתונים מטרידים", אך למרות הדאגה שהביע, הכריע שלא להוביל מהלך התערבות רשמי או אקטיבי מטעמו. במקום זאת, בחר נתניהו לשגר רמז עבה לשטח ומסר כי הוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".

הפריימריז בליכוד צפוי להתקיים מחר, כאשר המתפקדים יקבעו את סדר הרשימה לכנסת. השאלה המרכזית היא האם המסר העקיף של ראש הממשלה יצליח להשפיע על שיקולי המצביעים, או שהמתפקדים יתעלמו מהרמזים ויבחרו על פי שיקולים אחרים.
בנימין נתניהוהליכודפריימריזטלי גוטליב

19 תגובות

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15
שטויות לביבי ה'ממלכתי' מפריע שאישה שיודעת להתעקש ולעמוד על שלה, מתברגת גבוה בפריימריז. היא מוסיפה עוד 2-3 מנדטים לליכוד!
מענדי
לא שכחת סימן שאלה??
ניסים
14
שקר!
קרסיינסקי שולי
13
גוטליב ראויה לכל העזרה האפשרית להתברג בחמישייה הראשונה - ושילכו לישון הקנאים
אזרח מודאג

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