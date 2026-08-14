כשבנימין נתניהו ודונלד טראמפ נפגשו בחדר הסגלגל לפני שבועיים, הנשיא האמריקני שאל את ראש הממשלה הישראלי שאלה ישירה: מה מצבך בסקרים לקראת הבחירות ב-27 באוקטובר?

לפי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, נתניהו השתהה. ואז אחד מיועציו התערב במהירות. "אדוני הנשיא, הוא מנצח", אמר היועץ, כך לפי בכיר אמריקני המעורה בפרטי השיחה. אלא שהמציאות שונה לחלוטין. לפי רוב מוחלט של הסקרים כרגע, נתניהו אינו מנצח. הנשיא האמריקני ויועציו יודעים זאת היטב. עד כה טראמפ לא העניק לנתניהו את התמיכה הפומבית שהוא מקווה לקבל, למרות שנשאל על כך שוב ושוב על ידי כתבים. הזמן אוזל מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 הנשיא עדיין יכול לשנות את דעתו. אבל כשנותרו רק 75 ימים עד הבחירות, הזמן הולך ואוזל מבחינת נתניהו. בשבועות הראשונים של המלחמה עם איראן, כמה מיועציו הקרובים של טראמפ היו משוכנעים שהנשיא יתמוך בנתניהו בבחירות. באותה תקופה טראמפ קרא בקול רם להעניק לנתניהו חנינה שתביא לסיום משפטו הפלילי. אולם ככל שהזמן חלף והמלחמה הסתבכה, האינטרסים של טראמפ ונתניהו במדיניות החוץ - וגם האינטרסים הפוליטיים הפנימיים שלהם - החלו להתרחק אלה מאלה. בשלושת החודשים האחרונים נפתחו ביניהם יותר ויותר פערים - לא רק סביב איראן, אלא גם בנוגע ללבנון ולעזה. שני בכירים אמריקנים מסרו כי טראמפ מחבב את נתניהו ברמה האישית, אך מתוסכל מהחלטותיו וממדיניותו. "נתניהו הוא האויב הכי גדול של עצמו", אמר טראמפ, לפי שני אנשים ששוחחו עמו לאחרונה על ראש ממשלת ישראל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים"

האירוע האחרון שגרם לטראמפ להתבטא כך לגבי נתניהו היה ההודעה של ראש הממשלה בה דחה את תוכנית מועצת השלום לפירוק חמאס מנשקו. בכיר אמריקני ציין כי בבית הלבן ראו את הצהרתו של נתניהו ביום ראשון כחלק מפוליטיקה של תקופת בחירות, ולא בהכרח כהצהרת מדיניות.

"אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים של נתניהו. אין לנו בעיה עם זה כל עוד הוא ממשיך לעשות את מה שאנחנו מבקשים - במיוחד בכל הנוגע לריסון התקיפות בעזה", הבהיר הבכיר.

בשבוע שעבר שוחח נתניהו בטלפון עם שליחו של טראמפ, ג'ארד קושנר, והבטיח לתת לתוכנית מועצת השלום הזדמנות, למרות הספקנות שלו. בכיר אמריקני אמר כי נתניהו גם התחייב לצמצם את התקיפות בעזה כדי לאפשר את תחילת תהליך הפירוז.

מאז ביצעה ישראל הרבה פחות תקיפות ברצועת עזה, וצה"ל נסוג בחזרה ל"קו הצהוב" - המקום שבו היה אמור להיות פרוס על פי ההסכם. קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא כדי להיפגש עם נתניהו ובכירים נוספים ולדון בתוכנית לעזה.

האופוזיציה פועלת מאחורי הקלעים

כמה מיריביו הפוליטיים של נתניהו - ובהם גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר לפיד, הביעו חשש שטראמפ יתמוך בנתניהו, כך אמרו כמה מהיועצים שלהם. לדברי שני מקורות המעורים בנושא, כמה מראשי האופוזיציה העבירו לטראמפ ולאנשיו מסרים בערוצים לא רשמיים באמצעות חברים משותפים, תורמים ובעלי ברית פוליטיים אחרים, וביקשו ממנו להישאר ניטרלי.

בכיר אמריקני לשעבר, שעודכן בפרטים, טען כי חולשתו של נתניהו בסקרים היא אחד הגורמים לכך שטראמפ מהסס מלהתערב לטובתו בבחירות בשלב זה.

הפופולריות של טראמפ בישראל נשחקת

הנשיא טראמפ נהנה בעבר מפופולריות עצומה בישראל, אולם בשלושת החודשים האחרונים מעמדו נשחק בעקבות ההסכם שעליו חתם עם איראן והחלטתו לסגת מהמלחמה לאחר שההסכם הופר. ישראלים רבים גם הביעו מורת רוח מהמגבלות שטראמפ הטיל על הפעילות הצבאית של ישראל באיראן, בעזה, בסוריה ובלבנון.

טראמפ נמנע מתמיכה מפורשת

בארבע השבועות האחרונים נשאל טראמפ ארבע פעמים על ידי כתבים אם הוא תומך בנתניהו. בכל פעם הוא נמנע מלתת תשובה חיובית. "האם יש מישהו בישראל שמתאים יותר מנתניהו לתפקיד?" שאל את טראמפ שדר הרדיו יו יואיט בחודש שעבר. טראמפ התחמק ולא נתן את התשובה לה ציפה יואיט.

"אני לא מכיר את רוב האחרים. אני מכיר חלק מהם, כמובן, אבל אני לא מכיר את רובם", השיב טראמפ, בהתייחסו ליריביו של נתניהו. בכמה ראיונות אחרונים שיבח טראמפ את נתניהו כ"ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה", אך בכל פעם דיבר עליו בלשון עבר.

גורמים ישראלים מסרו כי בפגישתו האחרונה עם נתניהו העלה טראמפ שוב, בשיחה פרטית, את רעיון החנינה לראש הממשלה, אולם בפומבי הוא לא התייחס לכך כבר חודשים.

סדר היום האזורי של טראמפ

הבחירות בישראל הן בעלות חשיבות מכרעת מבחינת סדר היום של טראמפ במזרח התיכון בשנתיים האחרונות לכהונתו, במיוחד כשהמשבר נגד איראן נמצא במצב של "לא הסכם ולא מלחמה". טראמפ גם רוצה לקדם את תוכנית השלום שלו לעזה, להשיג התקדמות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, להשלים הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, ובעיקר לתווך בהסכם שלום היסטורי בין ישראל לסעודיה.

טראמפ ואנשיו עדיין נושאים עמם את הטראומה מהמשבר הפוליטי בישראל בשנת 2019, שהוביל לשלוש מערכות בחירות רצופות ו"בזבז" שנה שלמה של דיפלומטיה אמריקנית במזרח התיכון. בכיר אמריקני הבהיר שהבית הלבן "לא יחזור על טעויות העבר ולא יאפשר לפוליטיקה הפנימית בישראל לעכב את סדר היום האזורי שלו".