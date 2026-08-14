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ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר סערה דיפלומטית בבריטניה לאחר שהשמיע אמירה חריגה בפודקאסט של אבי הרוש בגל"צ. נתניהו טען כי "מישהו אמר שהרפובליקה האסלאמית הראשונה עם נשק גרעיני תהיה הרפובליקה האסלאמית של בריטניה" - והוסיף שישראל דואגת שלא תקום עוד אחת כזו באיראן.

האמירה עוררה תגובות חריפות בממלכה, כאשר המגיש הבריטי הפופולרי פירס מורגן יצא בביקורת נוקבת, וכינה את נתניהו 'אידיוט'. גם חבר הכנסת אבי דבוש (הדמוקרטים) תקף את ראש הממשלה: "אתה ראש ממשלה, יש עליך אחריות, ואתה יושב ומתבדח על בריטניה - חברת מועצת ביטחון הגדולה פי שישה מישראל".

יצוין כי הביטוי שהשתמש בו נתניהו אינו חדש - הוא הסתמך על אמירה של סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס. ואנס אמר ביולי 2024, כשעוד היה סנטור ומועמד לסגנות הנשיאות, בכנס National Conservatism בוושינגטון, כי בריטניה עלולה להיות "המדינה האסלאמיסטית האמיתית הראשונה" שתשיג נשק גרעיני.

ואנס תיאר אז שיחה עם חבר על סכנת ההתפשטות הגרעינית ואמר: "חשבנו - אולי זו איראן, אולי פקיסטן כבר די נחשבת, ואז החלטנו שאולי זו בעצם בריטניה, מאז שהלייבור נכנס לשלטון".

עם זאת, השימוש בביטוי על ידי ראש ממשלת ישראל בהקשר הנוכחי נתפס כבעייתי במיוחד, בשעה שישראל זקוקה לתמיכה בינלאומית. נתניהו עצמו ציין בראיון כי לא ניתן למצוא היום בבריטניה יחס אוהד לישראל כפי שהיה בסיקור מלחמת ששת הימים.

הסערה מצטרפת לשורה של מתחים דיפלומטיים בין ישראל לבריטניה בחודשים האחרונים, כאשר הממשלה הבריטית מתחת להנהגת מפלגת הלייבור מפגינה עמדה ביקורתית יותר כלפי מדיניות ישראל.